США отказали Украине в «Железном куполе» – «ЗН»

23.10.2021 13:19 (Мск), Киев, Ольга Козаченко

В ходе визита в Киев министра обороны США Ллойда Остина Киеву не удалось добиться существенного увеличения американской военной помощи Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевское интернет-издание «Зеркало недели».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По данным издания, минобороны Украины в свое время обратилось к Пентагону с запросом о приобретении системы ПВО «Железный купол», но там дали понять, что Киеву не стоит рассчитывать на положительный ответ.

«В результате на нынешних переговорах тема «Железного купола» уже не поднималась», – отмечается в статье.

Главы оборонных ведомств США и Украины договорились разработать дорожную карту, но, по словам источников, «пока обе стороны не слишком хорошо понимают, что туда вписывать».

«Во время пребывания в Киеве Остин не озвучивал публично каких-то конкретных планов по развитию оборонных возможностей ВС Украины и не обещал поставок новых вооружений», – говорится в публикации.

Также автор указывает, что Зеленскому не удалось изменить негативное отношение к себе главы Белого дома к Украине, но и отказаться от поддержки Украины в Вашингтоне не готовы, поскольку со стороны Конгресса последуют обвинения в подыгрывании Кремлю и предательстве партнера.

«А администрация Байдена и так находится под огнем критики из-за провальной организации выхода из Афганистана и недостаточности санкций в отношении «Северного потока-2». Поэтому, хотя в Белом доме и отсутствует доверие к украинскому руководству, а действия Пекина подталкивают Вашингтон к тому, чтобы в рамках политики сдерживания Китая найти какую-то приемлемую модель сосуществования США с РФ, администрация Байдена не собирается прекращать поддержку Киева в сфере безопасности. Правда, и не планирует существенно ее увеличивать. Что и продемонстрировал визит главы Пентагона», – резюмирует «ЗН».