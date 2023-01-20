США передали Украине бронетехнику для наступления. Пентагон подстрекает к захвату Крыма

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США объявили о выделении Украине нового пакета «военной помощи» на 2,5 миллиарда долларов. Он включает дополнительные снаряды для NOSAMS и HIMARS, восемь устаревших систем ПВО ближнего действия Avenger, 59 броневиков «Брэдлей» с противотанковыми ракетами, 90 БТРов «Страйкер», 350 бронемашин «Хамви» и т.п.

«Шикарный пакет помощи от США! Сотни единиц бронетехники. Всё для наступления», – уже восторгается нацист из партии «Свобода» Александр Аронец.

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Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила журналистам о том, что США будут поддерживать захват Крыма Украиной.

«Крым – это часть Украины. Мы уже давно занимаем эту позицию … Мы, безусловно, поддерживаем украинцев, возвращающих свою территорию любыми доступными им средствами и каким бы оружием они ни пользовались. Мы не уклонялись от констатации этого факта с самого начала», – сказала Сингх.

Она также сообщила, что это – не последний пакет вооружений для Украины.

«Мы знаем, что украинцы продолжают просить… одним из их главных приоритетов является больше бронетехники, систем противовоздушной обороны. И, таким образом, каждый пакет, как вы видели, в некотором роде соответствует некоторым из их самых больших потребностей и запросов. И, таким образом, я ожидала бы, что со следующим пакетом вы увидите что-то подобное», – сказала Сингх.

Сегодня на авиабазе США Рамштайн в Германии должно состояться совещание с участием министра обороны Ллойда Остина, где, как ожидается, будет оглашен масштабный список вооружений, который Украина получит от других стран НАТО.

«Думаю, будут и танки Леопард, и другие массовые поставки тяжёлого оружия от НАТО в руки ВСУ. Решение, думаю, уже принято, и только ждут 20 января, чтобы объявить его на встрече в Рамштайне. Причина таких массовых поставок оружия в том, что Россия теряет время и не идёт вперёд, и поздно провела мобилизацию. Они считают это слабостью России и решили Россию додавить военным путем», – комментирует политолог Сергей Марков.

Социолог Денис Селезнев обращает внимание на то, что список стран, обещающих поставки Украине, довольно ограничен.

«В этом списке очень ограниченное количество стран. То есть, уже нет даже всеобщей решимости стран НАТО. Время работает на нас, и чубастых хотят поскорее наловить, впихнуть десяток разнородных систем и погнать в атаку», – считает Селезнёв.

К слову, в Пентагоне заявили, что также изучают вопрос возможности передачи ВСУ вооружений советского образца из некоторых стран Латинской Америки.

Image Credits: Pentagon.

Pentagon