США продолжат вооружать Украину, чтобы «достичь мира» – Госдеп

США вооружают и финансово поддерживают Украину, чтобы она могла занять самые выгодны позиции накануне переговоров с Россией.

Об этом в интервью «Обозревателю» заявила официальный представитель Госдепартамента США Андреа Калан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«США продолжают оказывать помощь Украине, чтобы украинские военные силы могли бороться, занимать самую сильную позицию на поле боя, и мы видим, что они имеют успех. Мы видели контрнаступление, и как это очень эффективно работало, и будем продолжать помогать. Цель – положить конец этой войне», – сказал госдеповец.

«Президент Зеленский сказал, что единственная возможность положить конец – через дипломатию. Мы, к сожалению, не видим, что Путин готов к дипломатии, несмотря на какие-то заявления, которые мы слышим от Кремля, действия Кремля говорят о том, что Путин намерен продолжать агрессию против Украины.

Но потом, когда наступит время садиться за стол переговоров, США хотят, чтобы у Украины были самые сильные позиции. Именно поэтому мы помогаем, чтобы сейчас у Украины были самые сильные позиции на поле боя», – заявила Калан.