США взяли и спасли Россию, развернув её в сторону глобального Юга – Царёв

Любовь Смирнова .  
18.10.2023 18:49
  (Мск) , Симферополь
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Восток, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, США


США развернули Россию в сторону глобального Юга, что стало спасением для нашей страны.

Такое мнение в эфире «Украина.ру» высказал экс-нардеп Украины, а ныне политический блогер и директор санатория Олег Царёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США развернули Россию в сторону глобального Юга, что стало спасением для нашей страны. Такое...

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«Они сейчас в этой ситуации гонки, когда они понимают, что стратегически проигрывают. Знаете, в этой всей ситуации, у нас сложности, у нас много всего, мы можем что-то терять, мы можем где-то принимать неправильные решения, но стратегически, благодаря тому, что нас вытолкнули в лагерь Юга, где Китай, где арабские страны, где хорошие отношения с Индией, мы выиграем», – считает он.

Россия евразийская страна, она всегда была частью европейской культуры. Но три четверти территории страны находится в Азии, и культурно Россия где-то всё время по середине.

«И в ситуации, когда стратегически Юг выиграет, и с этим ничего нельзя будет сделать, мы оказались на стороне Юга. И это как бы тяжело, какие бы ошибки мы сейчас ни делали тактические, стратегические, Бог России помог, и мы находимся на правильной стороне и выиграем. Если не через год, то через два, если не через два, то через пять, это точно», – заключил Царёв.

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