09.03.2018

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США заинтересованы в уничтожении украинской ГТС

США заинтересованы в уничтожении украинской ГТС, создании дефицита газа в Европе и поставках туда американского сжиженного газа. Об этом на телеканале «Newsone» рассказал украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«К сожалению, мы не смогли выгодно использовать ту победу, которую Украина одержала в Стокгольме. Вместо того, чтобы положить её на стол переговоров и сделать её элементом публичного шантажа, сказав: «Россияне, вы проиграли, теперь давайте договариваться. Например, вы отдадите нам не 2,5 млрд, а полтора, но уже завтра». Вместо этого мы выставили долг в 2,5 млрд, начали говорить про описание имущества «Газпрома», которого на Украине нет, его ещё ищут с 2014 года и никак не могут найти.

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Украина создаёт политический конфликт, ухудшает своё социально-экономическое положение. В критической ситуации наша «братская Европа» умудрилась продать нам газ больше чем за 1000 $ за 1000 метров кубических, такой ценой мы установили рекорд за всю историю независимости. Наши друзья из Европы использовали нашу слабость и нажились на нас», − рассказал он.

Бортник прогнозирует, что Киев в итоге не получит деньги от «Газпрома».

«Газпром» ждёт конца года, когда будут новые выборы в Украине. Тогда «Газпром» положит на стол новый контракт по транзиту газа вместе с долгом Януковича, всё это соединит воедино и будет договариваться с новой властью по-другому.

Сегодня Украине никто не отдаст 2,5 млрд, потому что этому нет юридических обоснований, так как россияне подали апелляцию, также практически Порошенко – никто, ничего платить не будут.

Тут есть внешний игрок, который заинтересован в разрушении украинского транзита, создании на европейском рынке дефицита, повышения цены и появления там сжиженного американского газа», − подытожил Руслан Бортник.