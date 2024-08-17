Стартовал очередной сезон охоты на «агентов русского влияния» в Болгарии

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Настоящую истерику в болгарских СМИ устроил председатель партии турецкого меньшинства ДПС, Делян Пеевски. «У нас фальшивый президент, снимите с него маску! Москва не будет командовать Болгарией», – заявил он в парламенте.

Ему не понравилась кандидатура нового временного премьера служебного правительства, назначенного президентом Руменом Радевым на период до следующих (седьмых за последние три года) внеочередных парламентских выборов.

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«Радеву следует снять маску. Если он хочет управлять, ему следует выйти на политическую арену, а не пытаться создать правительство, с помощью которого можно будет фальсифицировать выборы», – также заявил Пеевский.

Российскому читателю фамилия этого «борца с русской угрозой» знакома мало. Зато, если любого болгарина разбудить среди ночи, и сказать слово «мутри» (аналог русского определения – «браток»), ответ будет однозначен – Пеевски…

Пеевскому не случайно присвоен титул «главного коррупционера Болгарии». Спектр его бизнес интересов простирается от масштабной торговли сигаретами и табачной продукцией (в том числе и контрабанда…), до крупных банковских афер. Но, главной его страстью является медиа-бизнес. По данным международной организации «Репортёры без границ», под его контролем находится 80% печатных СМИ Болгарии. Через подставных лиц он управляет и многими местными медиа и веб-сайтами. Пеевского неоднократно обвиняли в использовании своих газет для торговли влиянием и организации атак на журналистов и политических оппонентов.

Неприятности у олигарха и медиа–магната начались в 2020 году, когда болгары вышли на массовые протесты в Софии, из-за которых лишился многолетнего присутствия у власти лидер партии ГЕРБ, Бойко Борисов. На большинстве плакатов фамилии Борисов и Пеевски находились рядом. Летом 21-го года Минфин США ввёл санкции против Пеевски по закону Магнитского «в связи с их значительной ролью в коррупции в Болгарии». В прошлом году он угодил под санкции уже Великобритании за «злоупотребление своими властными полномочиями путем перенаправления государственных средств для собственной выгоды».

Неугомонная натура международного афериста не позволила Пеевскому затаиться и переждать трудные для него времена. Уже в нынешнем году он добился поста председателя партии болгарских турок – ДПС. И даже вознамерился сформировать новое болгарское правительство! Но тут терпение лопнуло у отца-основателя ДПС, почетного председателя партии, Ахмеда Догана. Он потребовал отставки Пеевского, выдвинув целый ряд обвинений. Значительная часть депутатов покинула нового вождя, лишив его правительственных амбиций.

Криминальный нюх опытного мафиози подсказал ему единственно правильный ход – подключиться к развернутой в Европе антироссийской истерии, для борьбы с политическими оппонентами и получения индульгенции от Вашингтона и Брюсселя.

Автор болгарского издания «Труд», так прокомментировал разворачивающуюся в стране охоту на «агентов русского влияния»:

«Наши «гражданские активисты» утверждают, что российские агенты влияния остаются нераскрытыми и анонимными. Тайной же остаются только их собственные источники и объем финансирования. Для них хорошо, что российские агенты влияния не выявлены, потому, что это позволит им намекнуть любому политическому оппоненту, что они на русском содержании. Таким образом, они смогут оказывать психологическое давление на своих идеологических противников. Сплошная клеветническая кампания без каких-либо доказательств, только грязные намеки и инсинуации. Жестокая правда заключается в том, что многие люди в Болгарии, занимающие пророссийскую позицию, на самом деле делают это бесплатно, по собственной инициативе. Это видно даже по качеству их выступлений. Если бы за ними действительно стояла российская пропагандистская машина, качество пропаганды было бы другим. Получая внешнее финансирование для продвижения антироссийских тем в обществе, они заняли агрессивную и истеричную позицию, которая возмутила многих, и в результате они не оправдали вложенные в них средства для борьбы с «российской угрозой».

Похоже, «хитрый план» Пеевского и подобных ему «борцов с русской угрозой», оказался слишком прозрачным и очевидным для большинства болгар. Симпатии к России остаются неотъемлемой частью исторически сложившегося менталитета народа этой балканской страны.