Ставка на Штаты прогорела, Украина оказалась на коленях – Соскин

У Запада больше нет денег для Украины, а это значит, что страна окажется «на коленях».

Об этом в эфире своего видеоблога заявил экономический эксперт, экс-советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

По его мнению, население страны еще не понимает, чем обернется для него отказ от дальнейшего финансирования, и продолжать надеяться на Соединенные Штаты и Евросоюз уже не стоит.

«Уже есть четкое подтверждение администрации Белого дома, что деньги для Украины закончились – все. Собственно, декабрь – это уже месяц начала безденежья. Еще копейки какие-то остались, еще до 14-го, может быть. Ситуация очень простая, что никакой резолюции по выделению денег для Украины нет… Я полагаю, что не будет никакой резолюции, а раз нет резолюции, значит, денег и в декабре не будет, про январь и говорить нечего. Раз нет денег в Америке, эта Шаланда Янг четко сказала, что будет с Украиной – Украина будет на коленях. Зеленский вообще понимает? Ему говорят, он, может, сам и не понимает, ему хотя бы объясняют. А народ-то, вы вообще понимаете, что вас ждет или нет, или до вас не доходит, что будет, если война будет продолжаться… Растет уже понимание – если взять тех, кто за уступки России, плюс те, кто за то, чтобы остановить войну без уступок, их уже больше 50%. То есть, уже начинается прояснение в мозгах. Это позитивный процесс, это уже радует, что в Украине началось прояснение в мозгах – и все понимают, что на Штаты надеяться нечего, и на Европу тоже… Штаты уже сходят с этого процесса и отправляют лодочку Зеленского в плавание по волнам океана. А там 9-й вал со всеми последствиями для этой бедной лодочки», – заключил Соскин.