Сто лет со дня основания Крымской АССР. Меджлисовские страдания

18.10.2021 23:59 (Мск), Симферополь, Александр Ростовцев

Новости Украины

18 октября 1921 года в составе РСФСР появилось новое территориальное образование – Крымская автономная советская социалистическая республика. Это произошло почти ровно через год после поражения «чёрного барона» и французской марионетки Врангеля красными дивизиями совместно с партизанскими формированиями, и бегства его войск из Крыма.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Проект создания крымской автономии начал готовиться летом 1921 года, как только на полуострове были восстановлены разгромленные врангелевской контрразведкой партийные и советские органы.

Создание автономии и написание её конституции происходило коллегиально и непосредственно в Крыму республиканским Советом народных комиссаров и Центральным исполнительным комитетом.

С самого начала крымская автономия задумывалась как многонациональная республика всех народов Тавриды с поддержкой «угнетённых народов окраин», в числе которых значились и крымские татары.

Первым председателем крымского ЦИК стал латыш Юрий Гавен, а главой правительства Крыма – татарин Сахиб-Гарей Саид-Галиев. Во главе новой автономии был поставлен старый большевик, участник штурма Зимнего дворца Иван Акулов – секретарь Крымского областного комитета РКП(б), ненадолго занявший должность и республиканского партийного вождя.

Крымская АССР вобрала в себя большую часть территорий бывшей Таврической губернии, которая существовала с 1802 года. В декрете Cовнаркома провозглашалось: «Образовать Автономную Крымскую Социалистическую Республику как часть РСФСР в границах Крымского полуострова из существующих округов: Джанкойского, Евпаторийского, Керченского, Севастопольского, Симферопольского, Феодосийского и Ялтинского». Столицей республики стал Симферополь – главный промышленный и транспортный центр республики.

Если не считать оттяпанные руководством УССР от Крымской области при хрущёвской передаче Генический район и половину Арабатской стрелки, можно сказать, что современный Крым сохранился в административных границах 1921 года.

Одним из главных вопросов при создании крымской автономии был – как именно должна выглядеть эта самая автономия. То ли республику с самыми широкими правами и полномочиями, практически равной по своему статусу с «большими» республиками, вроде Украины или Белоруссии, или де-факто областью с широкими правами для «коренных народов».

Вопрос был не праздный. Нарождающийся СССР только-только нащупывал форму и содержание своего будущего существования, которое должно было стать справедливым и комфортным для всех народов, его населяющих.

Статус автономии с самого рождения оказался противоречивым: с одной стороны, партия большевиков делала особый упор на развитие крымско-татарского меньшинства – как коренных жителей полуострова и подкрепляла эту позицию реальными делами. Открывались крымско-татарские школы и театры, издавались учебники, содержавшие объективную информацию об истории этого народа, о его культуре, печатались национальные газеты и журналы. С другой – автономная республика была все-таки Крымской, а не сугубо-национальной.

И это противоречие с первых дней существования Крымской АССР вызвало конфликт с крымско-татарскими националистами, особенно с протурецкой партией «Милли Фирка». Вскоре деятельность партии была запрещена, а её члены ушли в подполье, но постепенно просачивались в советские органы власти, не афишируя своих взглядов.

Разводить сантименты вокруг этого события не приходится. Становым стержнем Советской власти была и оставалась партийная вертикаль и партийная дисциплина. Именно она обеспечивала единство страны, сдерживала позывы к сепаратизму.

В ноябре 1921 года на партийной конференции в Симферополе, глава Крымской АССР Акулов, после обстоятельных консультаций с Москвой попытался разъяснить партактиву сложную и противоречивую линию партии:

«Мы хорошо учли настроения татарской части населения, что объявление автономной республики толковалось ими как объявление татарской республики, и если бы нашу политику построили таким образом, то эта политика была бы ошибочной».

Зафиксируем этот момент.

К 100-летию крымской автономии состоялся большой сходняк на телеканале ATR. Для идеологов «деоккупации» эта дата стала настолько важной, что в студии ток-шоу «Kopur/Мост» организаторы согнали: меджлисовского «вождя» Чубарова и его сожительницу Гульнару Бекирову, сервированную «официальным историком меджлиса».

Бывшего главу УИНП Громенко, «представителя президента Украины в АРК» Кориневича, меджлисовских функционеров Гаяну Юксель и Ильми Умерова.

А также ставшего недавно полноценным «ректором» неполноценного Таврического нац. университета Казарина. Одним из приглашённых «экспертов» в студии был даже «глава еврейских общин Украины» бесноватый Иосиф Зисельс.

Собравшиеся два часа переливали из пустого в порожнее, на все лады повторяя давно приевшийся бред об «исторической вине России и СССР перед крымскими татарами», но было кое-что примечательное в этом балагане.

Перед началом дебатов ведущим передачи был сделан «документальный» экскурс в историю крымской автономии, в котором была задана тональность последующих выступлений.

Экскурс сопровождался извлечением с антресолей и апелляцией к изрядно подзабытой фигуре Мирсаида Султан-Галиева, бывшего члена РСДРП и соратника Сталина по совместной работе в Наркомате по делам национальностей, который, якобы, побывав в Крыму сразу после основания АССР, был в ужасе от увиденного, отчего принялся бомбардировать яростными запросами о правах крымских татар Ленина, Сталина, ЦИК и весь Совнарком.

Надо заметить, что Мирсаид Султан-Галиев – личность в высшей мере интересная и знаковая. Происходя из обедневшего рода поволжских татарских мурз, Султан-Галиев, благодаря отцу и собственной любознательности, получил хорошее образование в мектебе (школе для мусульман) и пристрастился к русской классической литературе, а через неё – к революционному движению, став членом РСДРП, а затем и РКП(б).

Дальнейшее образование получил в Казанской татарской учительской школе, бывшей в начале XX века одним из самых прогрессивных учебных заведений Российской империи.

Мирсаид Султан-Ганиев

В 1913 году Султан-Галеев, уже будучи учителем и заведующим народной земской библиотекой, выступает одним из организатором социалистов Уфимской губернии с программой передачи земли крестьянам, а фабрик – рабочим. Тем не менее, тяга к социализму у него сочеталась с идеями исламизма и соединения всех татар (поволжских, среднеазиатских, крымских) в единый этнос, что и определило его судьбу.

Принимал активное участие в Октябрьском вооружённом восстании 1917 года в Казани, и, что примечательно, выступал резко против создания Урало-Волжского Штата местными сепаратистами.

Султан-Галеев в первых рядах сражался на баррикадах Казани во время наступления Чехословацкого корпуса и Народной армии Комуча, покинув город с последними защитниками.

В общем, был личностью незаурядной, отличавшейся большой личной храбростью.

Однако причиной крушения карьеры, исключения из партии, суда и расстрельного приговора в 1940 году Султан-Галееву стала увлечённость идеями «исламского социализма» и сильный перекос в национальную составляющую при организации автономий, известной в то время как «национал-уклонизм», о чём и предупреждал партактив большевик Акулов.

Как мы теперь хорошо знаем, потворство «национальным кадрам» с ослаблением партийного контроля за национальной политикой окраин – стало роковым для СССР.

Собственно, вопрос создания в Крыму национальной автономии с преобладающими правами крымских татар всегда волновал «вождей» «меджлиса», стремившихся к безраздельной власти на территории полуострова.

При этом их не останавливали такие «мелочи», как национальный состав: в 1921 году татары в Крыму составляли 20% населения, тогда как русские – почти 50%, ещё 30% приходилось на греков, армян, караимов, крымчаков (населявших Крым до появления крымских татар), евреев и немцев. И даже факт, что татары во времена Крымского ханства были национальным меньшинством и жили компактными группами только в нескольких районах полуострова, их тоже не слишком смущает.

Если вкратце, то представительный сходняк на ATR нёс совершенно чёткое послание украинским властям – вот, глядите: гады-большевики пообещали крымским татарам эксклюзивную автономию (нет), а сами обманули и узаконили в Крыму всяческих «понаехов» и от этого полуостровом завладел Путин. Не будьте как большевики – дайте обещанную национальную автономию, и Крым пребудет в составе Украине во веки веков, аминь!

В общем, «свидомым», потеряв голову, простительно плакать по волосам – чем бы дитя ни тешилось, а многонациональный народ Крыма – с праздником!