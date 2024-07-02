Стоны офицера ВСУ «Даже Афганистан был союзником США, но не Украина»

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Украина получает натовское вооружение по остаточному принципу – после того, как потребности все союзников США будут закрыты. Об этом в эфире телеканала «Прямой» завил экс-депутат Верховной рады, бывший военный сформированного из майданщиков батальона «Айдар», майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«За внешнюю политику у нас отвечает Владимир Зеленский. А известно ли президенту, что такая страна, как Израиль, не член НАТО, но они союзники США вне НАТО. И если у них какая-то заварушка случается, то в первую очередь обеспечивают союзников. А Украину по остаточному принципу, если мы будем сравнивать стартовые позиции. Конечно, я понимаю, что НАТО лучше, чем союзник», – подчеркнул бывший депутат.

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«Езжайте, говорите с Байденом – у него выборы на носу, надо показать результат по Украине. Почему-то тот же Афганистан был союзником США вне НАТО, Южная Корея, Япония. Кстати, между Японией и Россией до си пор нет мирного договора об окончании Второй мировой войны, и там есть спорные территории», – резюмировал Лапин.