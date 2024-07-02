Стоны офицера ВСУ «Даже Афганистан был союзником США, но не Украина»

Вадим Москаленко.  
02.07.2024 14:52
  (Мск) , Киев
Просмотров: 495
 
Дзен, Политика, США, Украина


Украина получает натовское вооружение по остаточному принципу – после того, как потребности все союзников США будут закрыты. Об этом в эфире телеканала «Прямой» завил экс-депутат Верховной рады, бывший военный сформированного из майданщиков батальона «Айдар», майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«За внешнюю политику у нас отвечает Владимир Зеленский. А известно ли президенту, что такая страна, как Израиль, не член НАТО, но они союзники США вне НАТО. И если у них какая-то заварушка случается, то в первую очередь обеспечивают союзников. А Украину по остаточному принципу, если мы будем сравнивать стартовые позиции. Конечно, я понимаю, что НАТО лучше, чем союзник», – подчеркнул бывший депутат.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Украина получает натовское вооружение по остаточному принципу – после того, как потребности все союзников...


«Езжайте, говорите с Байденом – у него выборы на носу, надо показать результат по Украине. Почему-то тот же Афганистан был союзником США вне НАТО, Южная Корея, Япония. Кстати, между Японией и Россией до си пор нет мирного договора об окончании Второй мировой войны, и там есть спорные территории», – резюмировал Лапин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть