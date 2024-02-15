Страны НАТО не дадут свои аэродромы для переданных Украине F-16 – спикер ВС ВСУ

Страны НАТО не позволят Украине размещать переданные ей американские истребители F-16 на своих аэродромах, опасаясь российских ударов.

Об этом в эфире телеканала «Киев 24» заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Игната, это будет слишком угрожать безопасности этих стран.

«Нам бы очень хотелось, чтобы за нас заступились все страны, которые нас поддерживают, еще в начале агрессии. Вы видите, насколько сложно даются, казалось бы, даже простые решения о передаче той или иной техники, танков, даже советского образца, даже комплексы С-300, которые передала Словакия, сделала первый шаг, за словацким комплексом пошли дальше уже другие поставки и ракет, которые нам очень нужны, к советским зенитно-ракетным системам. Потом пошли самолеты от той же Словакии и Польши. Пусть это МиГ-29, который особо не решит ситуацию с преимуществом в воздухе, но все-таки это средства, которые дают нам возможность наносить удары по противнику, и как-то перехватывать воздушные цели, такие, как ракеты.

Таким образом, рассчитывать, что будут использоваться базы других стран, – каждая страна и правительство думает о своей безопасности, тем более, что вряд ли это возможно в коллективной безопасности, когда страна находится в Североатлантическом альянсе, НАТО. Есть определенные пункты, которые вряд ли позволят это сделать», – пожаловался Игнат.