«Страшная опасность»: Порошенко задействовал психические атаки СБУ

06.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Задействование административного ресурса в угоду Петру Порошенко подразумевает и незаконную работу на переизбрание действующего президента армейских частей и подразделений СБУ, занимающихся психологическими операциями.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-спикер СБУ Станислав Речинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для начала нужно возбудить криминальные производства по поводу использования государственных структур для агитации за политиков. Прежде всего, это касается именно сферы соцсетей и электронных медиа.

Потому что сейчас это приобрело характер чумы, армейские подразделения работают не против сепаратистов или Российской Федерации, а внутрь, против конкурентов нынешней власти. Это государственное преступление.

Я говорю о работе центров психологических операций. Точно такие же структуры есть в СБУ, в Службе внешней разведки», – сказал Речинский.

Он сокрушается, что Порошенко пытается установить авторитаризм, якобы, аналогичный российскому режиму, хотя на Евромайдане обывателям обещался расцвет свободы слова.

«Можно зайти очень далеко в электронное будущее, но в духе Оруэлла. И оно будет очень похоже на путинскую Россию. Уже риторика скабеевщины в сетях, и на ток-шоу проявляется. Это страшная опасность», – сокрушается Речинский.