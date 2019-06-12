Страсти по «Барабану»: между АВЭКом и Аваковым

12.06.2019, Харьков, Артем Клименко

Территорию харьковского рынка «Барабашово» лихорадит давно. Но май и первая декада июня выдались особенно горячими. История «Барабана» обильно пополнилась новыми скандалами и разборками.

В украинской политике давно и успешно барыжат взглядами, принципами, голосами, голосованиями. ТЦ «Барабашово», детище харьковского бизнесмена и политика Александра Фельдмана, не остается в стороне от этой политической традиции. Рынок стал площадкой, где барыжат не только арендованными площадями и товарами, но и силовой поддержкой, «крышами», «отжимательными» услугами.

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Конфликт вокруг «Барабашово» упирается в давние судебные тяжбы, в вопросы, связанные с арендой торговых площадей. По меркам среднеарифметического горожанина, где-то на «Барабане» происходит борьба жабы с гадюкой. Одни соглашались с простой арифметикой: если администрация ТЦ «Барабашово» берет за арендованный квадратный метр от 400 до 1000 гривен за квадратный метр арендуемой площади, а с коммунальным предприятием «Современный город» эти расценки снизятся до 100—200 гривен, то зачем же платить больше? Другие недоумевали: какие интересы в этом конфликте у Нацкорпуса? Почему радикалы поддерживают протест предпринимателей? Нет ли в этом какого-то антисемитизма?.. Те жители Харькова, у которых не было узкоспециальных интересов на «Барабане», смотрели на происходящее довольно отстраненно.

Но вот события 7-8 июня, прежде всего избиение оператора харьковской службы новостей «Вести» Вадима Макарюка, вызвали международный резонанс. Мониторинговая миссия ООН по правам человека осудила это и другие нападения на представителей СМИ на Украине, призвала провести «своевременное и эффективное расследование». Однако, с последним, как водится у украинских правоохранителей, могут быть проблемы.

Обратим внимание на то, как 10 июня комментировал события, случившиеся 7 июня на территории ТЦ «Барабашово», заместитель начальника ГУНП в Харьковской области — начальник следственного управления Сергей Чиж. По его словам, сам конфликт, с которым работала полиция, происходил на территории Московского района, а журналиста избили на территории Киевского района. Стало быть, не исключено, что полицейские не видели момента нападения на оператора, поскольку были сосредоточены возле павильона №78. Однако если эти невнятные объяснения сопроводить тем видео, на котором радикалы с криком «лови рыжего!» гонятся за кем-то, а один из них стреляет вслед убегающему, — становится понятно, что заместитель начальника облуправления полиции расписался в профнепригодности правоохранителей. На видео зафиксирован момент, как боевики Нацкорпуса стартуют от конфликтного павильона, упомянутого Чижом, и перебегают через дорогу, преследуя каких-то людей.

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Получается, если преступники кричат «лови рыжего!», начинают погоню за оператором и открывают стрельбу еще в Московском районе, а заканчивают погоню и учиняют расправу над преследуемым уже в Киевском районе, то полиция, «гасившая» конфликт в Московском районе, может с чистой совестью сгрузить все последствия на коллег из Киевского района. Я не я, и хата не моя. Красноречивый образец работы реформированной полиции.

В эту же копилку можно добавить и некоторые видеоматериалы с телеграмм-канала barabashovoinfo. Одно из видео подписано: «Предприниматели Барабашово при поддержке Нацкорпуса погнал фельдмановских рейдеров и продажных копов!» Это к вопросу о том, как полиция «работала с конфликтом» возле проблемного павильона №78.

Как бы там ни было, но правоохранителями открыты уголовные производства по факту нападения на журналиста по ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста), ч. 1. ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч. 2 ст. 187 (разбой) УК Украины. Сергей Чиж заявил также что полиция установила личности двоих нападавших.

А на следующий день, 11 июня, Национальный корпус публикует собственное заявление о событиях на «Барабашово». Пафос традиционный: нардеп Фельдман врет, администрация ТЦ «Барабашово» врет. Стороны конфликта и раньше дискутировали, кто кому больший рейдер и больший фейкомет. Но сейчас пресс-служба ТЦ «Барабашово» утверждает, что стрелявший, зафиксированный на видео, — это глава полтавской организации Нацкорпуса Анатолий Шиян. А Нацкорпус отрицает это: «Мы официально заявляем о том, что ни Анатолий Шиян, ни Национальный корпус вообще не имеют никого отношения к противоправным действиям 7 июня, которые произошли возле Барабашово».

Примечательно, что среди протестующих на «Барабашово» и в их пабликах и телеграмм-каналах распространенным стал лозунг «Авакова в отставку! Фельдмана на нары!» Непонятно пока, насколько он разделяется активистами Нацкорпуса… То есть, безусловно, они выступают против Фельдмана и его концерна АВЭК. Но вот включение в список их врагов еще и Авакова, которого называют «крестным отцом» и куратором организации, — это уже какое-то новое веяние…

Между тем сам Александр Фельдман играет, как и подобает политическому тяжеловесу Харькова. Он написал обращение к президенту Зеленскому, где обвиняет в рейдерстве молодых радикалов, аккуратно формулируя их партийную принадлежность: «которые используют лозунги и символику политической партии Национальный корпус».

Отдельная тема — состав силовых блоков, участвующих по обе стороны конфликта: активисты-радикалы, одиозные АТОшники. Опубликовано видео, на котором активисты с «азовской» символикой и татуировками устраивают «качели» с ветеранами АТО, выступающими на стороне своего соратника, хозяина спорной торговой точки. Протестующие предприниматели обвиняют этого АТОшника в отжиме магазина.

Сторона, протестующая против Фельдмана, публикует в сети и такие материалы: «На данном видео отчетливо видно как фельдмановские зеленые человечки из “Безопасного города” под предводительством Олега Черкашина, применили спецсредства (слезоточивый газ) против сотрудников национальной полиции». Интересна личность упомянутого Олега Черкашина. В свое время она был секретарем Фрунзенского райкома КПУ в Харькове. В послемайданные времена нашел себя совсем в противоположном лагере. Служил в батальоне «Донбасс», под позывным «Испанец». Потом возглавлял в Харькове одну из групп ветеранов АТО. Во время торговой блокады Донбасса пытался пристроиться к контрабандной кормушке.

В феврале 2017 года у группы АТОшников во главе с Черкашиным случилось столкновение с представителями «Схидного корпуса» (тогда эту организацию, близкую к «Азову», возглавлял Олег Ширяев; но прошло немного времени — и для «азовцев» и «Нацкорпуса» Ширяев стал злейшим врагом, к которому они приходили на суды с требованием посадить его). Та шумная разборка на Алексеевке (район Харькова), в которой, по заявлениям полиции, участвовали 70 человек, закончилась стрельбой и тяжелым ранением водителя «Схидного корпуса». Убегая, люди Черкашина спрятались в детском саду, были задержаны полицейскими. У задержанных тогда изъяли огнестрельное оружие (как водится, зарегистрированное). Было открыто три уголовных производства, в том чисел по «покушению на убийство». Через трое задержанных бойцов Черкашина отпустили.

Сегодня Черкашин возглавляет охранную структуру ТЦ «Барабашово» и топит за Александра Фельдмана (который и сам менял политические пристрастия как перчатки, присягая на верность то Януковичу, то Тимошенко).

