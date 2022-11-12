Стратег Зеленского: Патрушев уехал из Ирана ни с чем

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Новости Украины

От России Иран якобы хочет получить помощь в продвижении своей ядерной программы.

Об этом в статье, опубликованной киевским интернет-изданием «Зеркало недели», пишет заведующий отделом подчиненного президенту Украины Национального института стратегических исследований (НИСИ) Алексей Ижак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он полагает, что Иран «решил принять участие в крупнейшей европейской войне на стороне России».

«Это участие он декларировал появлением дронов своего производства в вооруженных силах России, воюющих против Украины. Россия хочет получить еще и баллистические ракеты, способные заменить российские «Искандеры», израсходованные за восемь месяцев на разрушение преимущественно гражданских объектов в Украине», – пишет Ижак.

Он полагает, что Иран интересуют отнюдь не деньги за поставку ракет России.

«Иран «словил» Россию на дефиците вооружений и вполне мог выставить запредельную для Ближнего Востока цену — помощь Ирану в продвижении оружейной ядерной программы. Сложно представить, что Иран, научившийся жить в условиях жестких международных санкций, согласился бы предоставить России баллистические ракеты уровня израсходованных российских «Искандеров» просто за деньги», – отмечает автор.

По его словам, «цена такого шага для Ирана слишком высока».

«На кону иранская ядерная бомба. Вряд ли кто-то из игроков сможет принять иное объяснение мотивов Ирана. И вряд ли Иран согласился идти на такой риск, даже если необдуманно ранее давал какие-то обещания на этот счет российскому руководству. Скорее всего, Патрушев уехал из Ирана ни с чем», – надеется Ижак.