Стрелков: Харькова и Одессы уже мало – нужно возвращать Киев

В случае, если Россия решит провести наступление на Украину, ей больше нельзя будет ограничиваться Донбассом или даже Харьковом c Одессой – без взятия под контроль Киева решить проблему не удастся.

Об этом в эфире интернет-канала «Рой ТВ» заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

При этом, Стрелков посчитал, что для этого нужно уже сейчас готовить в России правительство в изгнании и руководство городов, которое должно стать местной властью после взятия населенных пунктов под контроль.

«Надежда на разгром Украины есть, а дальше? Можно нанести военное поражение украинским войскам, можно их даже погнать вглубь Украины – что дальше?

У Москвы нет никаких инструментов, которые могут развить и закрепить эту победу. Вообще никаких. Допустим, войска смогут пройти, если перейдут границы Донбасса. На Донбассе никакого сопротивления в тылу российские войска не встретят…

Чтобы разгромить Украину, теперь уже недостаточно будет пройти до Одессы – это не так просто, на самом деле, даже до Одессы пройти. И уже за пределами Донбасса неизбежно будут действовать как минимум группы диверсантов.

А кто будет бороться с ними после того, как войска пройдут? Где готовые военные администрации, которые будут управлять этими населенными пунктами, этими областями? Рассчитывать на то, что украинские чиновники быстро перейдут на сторону российской администрации и будут хорошо исполнять свои обязанности уже невозможно…

Без заранее подготовленных администраций, без готового правительства, которое российские войска могут привезти в своем обозе, без уже готовых структур, которые будут бороться с диверсантами и с бандподпольем, без всего этого и большое наступление начинать бессмысленно…

Если взять и закрепить за собой Донбасс, допустим даже Харьков, Украина не капитулирует. Теперь уже нет. Пока Киев будет в руках у хунты, они будут продолжать воевать и получать подкрепление в виде десятков тысяч ЧВКшников, набранных где-нибудь в Пакистане, Афганистане и черте где, вооруженных западным оружием, получать боеприпасы, снаряжение, кормежку, доллары – все это Америка и НАТО им обязательно даст. Еще и добровольцев всяких польских понаедет, прокси», – заявил Стрелков.