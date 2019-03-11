Стрелков рассказал о походе для освобождения Одессы

11.03.2019, Москва, Максим Карпенко

Референдумы о воссоединении с Россией в 2014-м году должны были состояться и в Харькове, и в Одессе, но там украинские силовики оперативно зачистили движение Антимайдана. Об этом на пресс-конференции в Самаре заявил бывший командующий донецким ополчением Игорь Стрелков, передает коррспондент «ПолитНавигатора».

Стрелков отметил, что в период «Русской весны», перед отступлением из Славянска, ему предлагали продвигаться на Одессу, но для этого не хватало ресурсов.

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«И в Харькове, и в Одессе должны были бы быть референдумы. Их не было по той простой причине, что их некому было защищать. В Донецке бы, если бы наша группа не зашла, то, наверное, все произошло бы по харьковскому и одесскому сценарию.

При этом, у меня был выбор — идти на Одессу или Донецк. Были делегаты и от Одессы, и от Донецка. Причем, они обращались не ко мне лично — меня никто тогда никто не знал, они обращались к Аксенову, а он их перенаправлял ко мне. Меня чуть ли не на коленях умолял представитель Одессы идти на Одессу, но, имея такие крохотные силы, действовать вдали от российских границ, не имея даже сухопутных границ, я бы не решился.

Если бы мы дошли до Харькова, было бы и в Харькове то же самое. Не было, кому защищать, там все подавили в корне, в зародыше», – заявил Стрелков.