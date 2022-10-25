Суда с зерном из Украины по неделе стоят в ожидании проверки

25.10.2022  18:29 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
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Дзен, Зерно, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина
Новости Украины

В ожидании инспекции на прохождение черноморских проливов стоят более сотен судов с зерном, которые везут его из Украины.

Об этом на брифинге в Киеве заявил глава мониторинговой группы Черноморских стратегических исследований, беглый крымский экономист-майданщик Андрей Клименко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В ожидании инспекции на прохождение черноморских проливов стоят более сотен судов с зерном, которые...

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«По нашим оценкам, по состоянии на сейчас, в Мраморном море более ста судов в режиме ожидания, еще в Черном море, перед входом в пролив Босфор, еще 30-40 судов, которые ожидают там», – сказал он.

По словам Клименко, суда ждут проверки совместной группы, состоящей из представителей России, Турции и ООН по «зерновой сделке» на протяжении недели. Клименко винит в задержках Россию.

«Проверки касаются, прежде всего, судов, которые уже с зерном, с украинской продукцией аграрной идут. То есть, это их технология, они хотят затормозить это процесс, чтобы в странах, которые больше всего нуждаются в зерне, были массовые акции и, конечно, мы должны понимать, что даже когда еще не начался зерновой коридор, а было подписано соглашение, уже сразу значительно уменьшились рыночные цены на зерно в целом мире. Тут мы имеем ситуацию наоборот – когда идет такое торможение и задерживается там полтора-два миллиона тонн зерна, которые там стоят, должны быть в Африке, Азии и других странах, конечно, мировые цены на зерно будут расти. И это – цель, которую преследует Российская Федерация в этом процессе», – трепался Клименко.

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