Судьба СВО решится на запорожском направлении – Рогов

Анатолий Лапин.  
16.03.2023 12:52
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Запорожье, Россия, Украина


Киевский режим слишком завысил ожидания, выклянчивая помощь от Запада и обещая ему перейти в контрнаступление. Вероятнее всего, произойдет это именно в Запорожской области.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевский режим слишком завысил ожидания, выклянчивая помощь от Запада и обещая ему перейти в...

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«Если мы посмотрим, то именно запорожское направление продано Западу максимально, с точки зрения того, что «дайте денег», а мы будем наступать». Оно звучит постоянно, именно запорожское. Я думаю, что попытка наступления боевиков Зеленского будет происходить именно на нашем направлении, хотим мы того или нет», – сказал чиновник.

Здесь в значительной степени будет решаться судьба не просто всего фронта запорожского, а судьба, может быть, даже всей Специальной военной операции, этого противостояния, которое мы сегодня наблюдаем. Потому что слишком много об этом говорилось в западных СМИ первого уровня, аудиторией которых являются люди, принимающие решения, которые непосредственно дают деньги или не дают, дают оружие или не дают», – заявил Рогов.

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