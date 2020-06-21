Сумасшедшие «активисты» захватили 90% госаппарата Украины

21.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Различные «активисты», «соросята» и прочие «городские сумасшедшие», доля которых в странах Запада не превышает 5%, на Украине захватили 90% государственного аппарата.

Об этом интервью YouTube-каналу «Капитал» заявил киевский политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Доля этих активистов, которые у нас бегают по улицам, лоббистов, и орут, в нормальной структуре в западном мире составляет не более трёх процентов, до пяти. У нас – это 90 процентов. То есть, у нас произошло замещение реальных структур этими грантоедами, всей этой сороснёй и так далее», – заявил эксперт.

«Понятно. Где соросята, там тлен и позор. Хотя они и выглядят, как пони, на самом деле – это всадники Апокалипсиса», – отметил ведущий канала, политолог Дмитрий Джангиров.

«Знаете, я сначала очень жалел, когда сменилось поколение комсомольцев настоящих старых, которые во что-то верили. Пришли их дети – я думал, что более развращённого, гадкого, подлого, циничного поколения, наверное, нет, чем дети настоящих комсомольцев. Но пришло поколение, которое на порядки циничнее этих детей комсомольцев», – продолжил Чаплыга.

«Они все такие гламурные, в галстучках, костюмчиках. Но эти хипстеры даже глазом не моргнут, когда убьют систему образования, в которой учатся ваши дети и обрекут ваших детей на голодную смерть. Они глазом не моргнут, когда убьют медицину, даже если они сами от этого пострадают», – добавил политолог.

«Они не поймут, их мозг – клиповое сознание восприятия действительности – не способен понять причинно-следственной связи. Это очень страшные люди, они лишены понятия причинно-следственной связи. Это одноразовые болванчики.

Если я ему скажу, что если я беру в руку стакан и бросаю тебе его в голову, а потом у тебя на голове шишка появляется, то вот – шишка в голове появилась – это одна вселенная, а бросил стакан – вторая. У них нет причинно-следственной связи между этими двумя событиями в голове. Точно так же у них нет причинно-следственной связи ни в трудовом законодательстве, ни в медицине, ни в образовании», – рассказал Михаил Чаплыга.