Суслов объяснил, почему Украине не видать европейского уровня жизни

12.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Пока Украина находится под внешним управлением и является сырьевым придатком более развитых стран, ей не стоит мечтать о «европейском» уровне жизни.

Об этом в эфире телеканала «Черноморская» заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бывший чиновник подчеркнул, что нынешняя Украина находится под внешним управлением США.

«То, что в Украине не будет европейского уровня жизни – это вполне понятно. Не только потому, что украинцы что-то делают не так.

Украину пустили под раздел, под раздел ресурсов.

Почему нам навязывают политику извне, которая превращает Украину в сырьевой придаток более развитых экономик.

Мы можем проанализировать наш экспорт – доминирование полное сырьевого экспорта. Украина в этом смысле превращается в колониальную державу, с которой делают то, что хотят…

Мы все больше и больше переходим под внешнее управление. Мы стесняемся сами принимать решения, спрашиваем, в основном, у американцев», – с сожалением отметил Суслов.