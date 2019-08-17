Сын Талькова вышел на митинг КПРФ: Хитрые коммунисты решили выехать на трупе московских майданщиков

17.08.2019, Москва, Владимир Гладков

Российские коммунисты по мере приближения даты сентябрьских выборов решили «оседлать» протестную повестку в Москве и тоже выйти на митинг в российской столице.

По данным полиции, на санкционированную акцию на проспекте Сахарова сегодня вышло около четырёх тысяч человек (хотя на съемке с дронов визуально число выглядит куда скромнее), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Был митинг более либеральный, сегодня более левый, коммунистический – неважно, в идеале надо двигаться к единому оргкомитету, как было в 2012 году, действовать совместно. Мы очень разные, но сегодня тактическая задача добиться соблюдения хотя бы тех буржуазных прав и свобод, которые прописаны в Конституции, они сегодня не соблюдаются, попираются на каждом шагу», – заявил координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

Он отметил, что выборы бойкотировать не стоит, а нужно приходить и голосовать, желательно за КПРФ, а потом, по его словам, они поладят и с либералами, и с националистами.

«Звучат уже отдельные призывы к бойкоту выборов 8 сентября. С эмоциональной точки зрения, я понимаю эти призывы: людей не зарегистрировали, они возмущены, считают, что выборы нечестные. Во многом это так, но нам надо быть сегодня хитрее, мудрее этой власти и не идти вот на такие эмоциональные шаги.

Мы, конечно, считаем, что правильно голосовать за команду КПРФ, лево-патриотических сил, почти во всех регионах она есть, тоже чинят препятствия, но надо голосовать. Эти люди, мы, всегда найдём общий язык потом и с либералами, и с националистами, создадим общественные советы и при Мосгордуме, и при других парламентах. Вот это будет правильная тактика», – призвал Удальцов.

Глава КПРФ Геннадий Зюганов, напротив, в своем выступлении заявил о непримиримой позиции по отношению к марионеткам США.

«Нам не нужны кукловоды из американского Конгресса. Нам не нужны доброхоты, которые снова нам обещают, что криминальный капитализм спасёт нас, если одну группу воров заменить другой шайкой лизоблюдов. Я абсолютно уверен, что наша страна и народ имеет волю, мы, в своё время, с вами выгнали ордынцев, расколотив их на Куликовом поле, сегодня хуже ордынцев – это российская олигархия. Все голосуем за народных депутатов, за депутатов от Компартии и Блока государственно-патриотических сил», – отметил он.

Неожиданно для всех появился на сцене российский музыкант Игорь Тальков-младший, хотя его отец, как известно, во времена Перестройки критиковал КПСС.

«Да, представляете, судьба не лишена иронии: отец якобы боролся с коммунистами, а я сегодня стою с ними на одной сцене. Но отец боролся не с коммунистами, он боролся с партократией, которая сегодня царит в нашей стране, которую нужно спасать срочно, ибо мы находимся в оккупации, все это знают, и единственное, чем мы сможем нашу страну поднять – это если каждый начнёт на своём месте жить по совести и по кону.

Нас сегодня заставляют жить за коном, а наши предки жили по кону, согласно с гармонией мироздания и друг с другом. Я хотел бы вам спеть песню, которая называется «Единый народ», можно?» – высказался Тальков и запел.

Интересно, что среди выступивших на митинге КПРФ сегодня был и еще один представитель лагеря “булкохрустов” – протоиерей Всеволод Чаплин.

Либеральный политолог Станислав Белковский считает сегодняшнюю акцию КПРФ провальной – неделю назад на этом же месте либералы смогли собрать в 10 раз больше митингующих.

«КПРФ экстренно нуждается в смене руководства. Оптимальный кандидат на пост председателя – Андрей Клычков. Сейчас – губернатор Орловской области. Впрочем, 75-летний Геннадий Зюганов будет продвигать кого угодно, включая своего внука Леонида, только бы не стал Клычков», – отметил политолог.