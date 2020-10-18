Так вот вы какие, московские майданщики: Митинг на Пушкинской площади

18.10.2020, Москва, Сергей Рулёв

«Политические шаманы» в шлепанцах на босую ногу, последователи Николая Платошкина, Сергея Фургала, Льва Троцкого и Беломайдана – такая пестрая тусовка собралась в субботу в центре Москвы на Пушкинской площади на акцию протеста с требованием отставки мэра столицы, отмены карантина, масочного режима и смены власти в России.

Манифестация была несанкционированной, но разгонять полиция ее не стала. На площади присутствовали съемочные группы прозападных изданий, которые традиционно оказывают поддержку любой оппозиционной уличной активности в Москве – правда, показывают они, как правило, исключительно «людей со светлыми лицами», а вот многочисленные фрики в кадр не попадают.

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Революционеры-троцкисты

Сторонница Платошкина

Эту ошибку решил исправить блогер и репортёр Сергей Рулёв, который заметил, что в массовке мероприятия, изначально объявленного в поддержку Платошкина и протестующих Хабаровска, затесалось немало регулярных участников митингов против Александра Лукашенко, что проходят в последние недели у белорусского посольства в Москве.

Заметив интерес Рулёва, «змагары»-либералы стали отворачиваться от камеры, но их всё равно выдавала бело-красная символика на одежде.

«Провокатор! Он предал Украину и помогает сажать политзаключенных!» – заверещала на всю площадь пожилая женщина в шапке с бело-красного цвета, когда Рулёв указал, что флаги подобной расцветки использовались гитлеровскими коллаборационистами.

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Апофеозом в целом вялых выступлений стала речь дамы против режима самоизоляции. Выступающая обвинила население в том, что оно покорилось требованию властей Москвы о ношении масок.

«Долой Собянина! Если бы была Великая Отечественная война, и при этом народе, который нас окружает, который сидит в этих масках, в обосранных штанах, мы бы не выиграли эту войну в 45 году!» – объявила женщина.

Она также стала укорять москвичей в пассивности – ведь на акцию против карантина вместо миллионов вышло всего несколько десятков человек.

«Что вы сейчас сидите дома!? Что вы смотрите? Телевизор смотрите? Да что они вам там скажут? Я не боюсь, я под каждым словом своим подписываюсь. Не имеете права принуждать, пригибать народ! Мы сильные, мы мощные! И пусть меня унижают, пусть меня оскорбляют со всех сторон, по телефону или где-то в магазинах, я этого не боюсь, я это считаю за комплимент, значит я ещё в своём уме! Чего и вам всем желаю, нормальные, здоровые, крепкие, будьте с иммунитетом, а не с этим, с масочным режимом! Ура! Долой Собянина!» – провозгласила дама зычным голосом.

Интересно, что, в отличие от леваков, либералы из числа солидарных со «змагарами» слово брать не стали, а лишь наблюдали за происходящим да добавляли массовости для картинки лояльных СМИ.

По всей видимости, носители бело-красно-белых ленточек берегли силы на выступления в воскресенье у посольства Белоруссии, где состоится уже традиционное поедание драников грязными руками без перчаток и масок.