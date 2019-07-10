Телемост Россия-Украина состоится, но без закошмаренного NewsOne

10.07.2019, Москва, Михаил Рябов

Анонсированный ранее и вызвавший бурную реакцию в Киеве телемост Россия-Украина состоится на телеканале «Россия-24», однако без участия украинского канала NewsOne, которому угрожают погромами и уголовными делами.

Об этом сообщил контролирующий NewsOne депутат Верховной Рады Тарас Козак на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В пятницу у нас должен был состояться телемост между Украиной и Россией. Вы знаете, это журналисты между собой договорились пообщаться. Телемост был анонсирован без политики, поговорить про жизнь. Вы, наверное, наблюдаете эту истерию, которая происходит в Украине: наших журналистов уже вызвали на допросы, наших журналистов уже вызвали в генеральную прокуратуру.

Но спасибо вашим журналистам, которые эту тему не оставляют, потому что доля российского телевидения на Украине тоже есть, потому что есть спутниковые тарелки. Люди смотрят и видят правду. Мы хотели поговорить без политики, но телемост не состоится. Телемост должен был состояться на телеканале, которым я владею, но в целях безопасности мы его отменили. Такой телемост должен быть.

Я сегодня утром смотрел, что в пятницу он состоится на российском телевидении. Так что спасибо, коллеги, за поддержку. Я думаю, что после выборов народ Украины даст оценку партии войны, они не будут в парламенте, и мы продолжим наше общение», – сказал Козак.

«По поводу телемоста: вы сказали, что это истерия, я бы сказал, что это паранойя. Это параноидальное поведение. И вот это всё юридическое фиглярство… с возбуждением уголовных дел по измене родине…

Телемосты были между Советским Союзом и Соединёнными Штатами Америки, которые вели Познер и Донахью. Но это же происходило на каком фоне? Это происходило на фоне того, как в определённый период развивались отношения между Советским Союзом и Соединёнными Штатами Америки. Когда в шутку президент Рональд Рейган сказал: «Я только что отдал приказание нанести ракетный удар по Советскому Союзу». Потом повернулся и сказал: «Это шутка». Но мы понимаем, до какого уровня дошло противостояние между системами в начале 1980-х годов. Но всё это закончилось телемостами, и тогда никто уголовных дел не возбуждал на эту тему», – отметил российский премьер Медведев.