Выборы
//exit;
09.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
politics, Выборы, Местная власть, Общество, Политика, Украина
Просмотров:

Теперь и Херсон: вертикаль Порошенко в областях продолжает сыпаться

Заместитель главы Херсонской областной администрации Евгений Рищук вслед за главой ОГА Андреем Гордеевым написал заявление об отставке, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сам Рищук сообщил в Facebook.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Как всем известно, в пятницу Глава ОГА Гордеев А.А. написал заявление на увольнение. Мой шаг такой же. Я пришёл в ОГА по приглашению Андрея Гордеева и ухожу вместе с ним. Как мне кажется (многие посмеются), именно так и должно быть”, – написал чиновник.

По его словам, он проработал на должности заместителя главы ОГА “три плодотворных года” и много сделал “в области и для области”.

“Жалею ли я о том, что обменял свою уютную жизнь на работу в ОГА? Нет. Я приобрёл седину и уважение многих людей в области”, – написал Рищук.

Он добавил, что и дальше будет “работать для людей, только уже в роли депутата областного совета”.

Напомним, в Херсонской области в первом туре победил Владимир Зеленский, набравший более 40 % голосов. Петр Порошенко получил лишь четвертое место, отстав от Зеленского в пять раз.

Как ранее сообщал ПолитНавигатор, аналогичная ситуация сложилась в Одесской области, где Зеленский также победил с результатом более 40 %. Однако тамошний губернатор Максим Степанов отказался покижать должность, назвав свое увольнение незаконным.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Апрель 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть