Теперь и Херсон: вертикаль Порошенко в областях продолжает сыпаться

09.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Заместитель главы Херсонской областной администрации Евгений Рищук вслед за главой ОГА Андреем Гордеевым написал заявление об отставке, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сам Рищук сообщил в Facebook.

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“Как всем известно, в пятницу Глава ОГА Гордеев А.А. написал заявление на увольнение. Мой шаг такой же. Я пришёл в ОГА по приглашению Андрея Гордеева и ухожу вместе с ним. Как мне кажется (многие посмеются), именно так и должно быть”, – написал чиновник.

По его словам, он проработал на должности заместителя главы ОГА “три плодотворных года” и много сделал “в области и для области”.

“Жалею ли я о том, что обменял свою уютную жизнь на работу в ОГА? Нет. Я приобрёл седину и уважение многих людей в области”, – написал Рищук.

Он добавил, что и дальше будет “работать для людей, только уже в роли депутата областного совета”.

Напомним, в Херсонской области в первом туре победил Владимир Зеленский, набравший более 40 % голосов. Петр Порошенко получил лишь четвертое место, отстав от Зеленского в пять раз.

Как ранее сообщал ПолитНавигатор, аналогичная ситуация сложилась в Одесской области, где Зеленский также победил с результатом более 40 %. Однако тамошний губернатор Максим Степанов отказался покижать должность, назвав свое увольнение незаконным.