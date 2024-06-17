Террорист Пономарев выболтал истинные цели Украины

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Победа Украины это не выход на границы 1991 года, а «уничтожение путинизма».

Об этом экс-депутат Госдумы, а ныне иноагент, экстремист и терррист Илья Пономарев заявил в интервью украинской пропагандистке Наталье Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для того, чтоб война закончилась, нужно уничтожить путинский режим, агрессивную империалистическую государственность РФ. Другого пути не существует. Нужно об этом объявить – и этого достичь. Я считаю, что именно этого нам и не хватает. Многие люди в украинском руководстве просто боятся об этом громко говорить, потому что это не нравится нашим американским партнерам. Но они не смогут нам это запретить», – вещал Пономарев.

Он утверждает, что Запад ждет, когда Украина объявит свои истинные цели – и создаст союз с Польшей, прибалтами и Финляндией для их достижения.