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Подыгрывающая Киеву миссия МАГАТЭ подняла шум насчёт Запорожской АЭС, где за последнее время ситуация стабилизировалась, – именно тогда, когда в РФ начали предупреждать о превращении украинскими боевиками подконтрольных Киеву атомных электростанций в военные склады.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тема Запорожской АЭС начала снова звучать, вдруг МАГАТЭ, Гросси, все закричали, что рядом взрывы, обстрелы, что-то происходит. В тот момент я был недалеко, подумал, может, не услышал, позвонил сотрудникам атомной станции, позвонил жителям Энергодара: «Нет, ничего не было, тихо, спокойно». Потому что обычно, когда что-то есть, сигнализация у машин срабатывает. А так канонада издалека слышна, но это классические артдуэли. У меня нет сомнения, что это общество слепоглухонемых, которое представляет МАГАТЭ, они это заявили только потому, что с нашей стороны прозвучал вопрос: во что превращаются атомные станции на территории, временно подконтрольной режиму Зеленского? Они превращаются в военные объекты, на которые завозятся те же реактивные снаряды РСЗО типа «Хаймарс», «Градов» и прочего. По сути, это склады с б/к и военной техникой», – рассказал чиновник.

По его мнению, таким образом, противник пытается спрятать боеприпасы.

«Потому что в условном Никополе, Марганце и других городах подконтрольной Киеву Запорожской области уничтожены десятки складов с боеприпасами, и они поняли, что только на атомных станциях можно прятать, прекрасно понимая, что ядерным терроризмом занимается только режим Зеленского. Кстати, это ещё одна форма терроризма, когда АЭС превращается в подобный склад. Но от МАГАТЭ тишина, и я хочу, пользуясь эфиром, объявить. У нас уже пять ротаций произошло МАГАТЭ. Думаю, пора уже давать набор чёрные очки, ещё что-то и палочку, чтобы они ходили. Два-три раза в день они обходят атомную станцию, каждый день встречаются с руководством АЭС, общаются со специалистами, но ничего не видят и не слышат, но галлюцинации у них начали происходить», – сказал Рогов.