«Тетка Урсула»: Медведев припечатал главу ЕК за «распил евробабла»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Есть основания предполагать, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен потратила деньги ЕС для личного обогащения.

Такой вывод, передает корреспондент «ПолитНавигатора», следует из публикации в телеграм-канале экс-президента и бывшего премьера России, замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Тётка Урсула фон как-то дер Ляйен с недетским размахом закупила у фармкорпорации Pfizer 4,6 (!) млрд доз вакцины от ковида на 71 (!) млрд евро. Это – по десять доз вакцин на каждого гражданина ЕС. Дух захватывает от масштаба. Ну понятно. Она ведь и гинеколог, и глава какой-то там Еврокомиссии, и теперь – представитель Большой фармы. Яркая смелая женщина. Ничего не боится. Европейцы теряются в догадках, сколько же от этой астрономической суммы евробабла поимели два умных человека: гинеколог – премьер Евросоюза вместе с ейным мужем (который, по случайному совпадению, работает в фармкомпании)?», – задается вопросом российский политик

По его словам, «такой бизнес доктора Урсулы, похоже, не вывезут даже толерантные в разных местах евродепутаты».

«Хотя она достойна большего – премии от благодарных жителей Европы, – саркастически замечает замглавы Совбезы РФ. – Если Нобелевскую премию по экономике за самый быстрый развал национальных финансов заслуживает неистовая Трасс, то претендент на Нобеля по медицине за качественный распил денег на вакцины – Урсула фон как-то дер Ляйен».

Также экс-президент России прошелся по политикам, занимающим высшие должности в Германии.

«И ещё о нынешнем уровне европейских политиков. Теперь вот и немец Шольц вслед за своей подругой по правительству Бербок встал на грязную дорогу упрёков нашей страны в использовании голода и энергетики в ходе конфликта. Уж точно не германскому канцлеру говорить об этом. Пусть лучше вспомнит о периоде нацизма в своем государстве и про 30 миллионов погибших от войны, голода и холода граждан нашей страны», – резюмировал Медведев.

Не исключено, что резкий пост Медведева стал ответом на очередной русофобский выпад главы ЕК во время выступления в Европарламенте.

«Вчера мы снова видели прицельные атаки России против гражданской инфраструктуры. И это новая страница в этой жестокой войне. Международный порядок очень четкий – это военные преступления. Прицельные атаки по гражданской инфраструктуре с четкой целью лишить мужчин, женщин, детей доступа к воде, электричеству и тепла в преддверии зимы – это акты чистого террора. И мы должны так это называть», – заявила фон дер Ляен.

Она также пригрозила, что ЕС будет продолжать помощь Украине столько, сколько это нужно.

«И мы защитим европейцев от другой войны, которую ведет Путин – войны против энергетики Евросоюза», – добавила она.