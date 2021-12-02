Тирасполь обещает поймать и вернуть к реальности главу МИД Молдовы

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Приднестровский МИД заставит молдавских коллег вести с ним переговоры напрямую.

Об этом в интервью телеканалу ТСВ заявил министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы будем вести диалог с господином Попеску непосредственно напрямую, чего мой визави избегает. Мы начнем этот диалог, хотят этого молдавские коллеги или нет, потому что мне не с кем просто разговаривать. Последние дни он начал комментировать переговорный процесс, как-то по-своему понимая эту реальность. Мне кажется, надо приводить его картину в более целостное состояние», – сказал Игнатьев.

Последнее время Кишинев отказывался от переговоров по приднестровскому урегулированию в формате «5+2». Молдавский министр иностранных дел Попеску заверил, что они возобновятся, как только будет назначен вице-премьер «по реинтеграции». Должность переговорщика с Приднестровьем пустует месяц. Владислав Кульминский покинул пост вице-премьера в начале ноября.

Вести переговоры с приднестровским МИДом Кишинев отказывается, поскольку считает левобережную республику частью своей территории.