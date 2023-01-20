«Тойота» первой возвращает поставки запчастей в Россию

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Концерн Toyota первым из автопроизводителей в конце прошлого года возобновил прямые поставки запчастей в Россию, где насчитывается более четырех миллионов машин такой марки.

Также российская дочка «Тойота Мотор» (официальный поставщик продукции в РФ) разрешила своим дилерам параллельный импорт запчастей, на которые распространяются ограничения, например электроники. Об этом сообщает газета «Известия».

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Издание «Коммерсант» в свою очередь приводит результаты исследования экономистов швейцарского института IMD и Университета Санкт-Галлена. Согласно ему, Россию покинули менее 10% западных компаний.

«Массовый выход с рынка РФ иностранных компаний затронул их меньшинство, значительная часть иностранцев в этой юрисдикции сократила свои операции, большинство же занимает выжидательную позицию после начала военной операции РФ на Украине», – приводит газета главный вывод исследователей.

Среди оставшихся в РФ компаний «недружественных» стран порядка четверти — немецкие, 10% — итальянские и японские, около 15% — компании из США.

Газета предполагает, что одной из причин того, что многие фирмы не объявляют об уходе, – это стало затруднительно после введенных властями России и Центробанком ограничений, а распродать бизнес можно только по бросовой цене.