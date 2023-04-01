Токаев решил давить на Москву провокацией с «сепаратистами» Северного Казахстана

Сразу после завершения внеочередных выборов в нижнюю палату парламента произошёл очередной скандал с разоблачением очередной партии «сепаратистов» из Северного Казахстана, который сейчас смакуется всеми ведущими СМИ и новоизбранными депутатами.

Речь идёт о группе под названием «Народный совет трудящихся Петропавловска», которая появилась еще в феврале этого года. Адепты «Совета» очень напоминают последователей объединения «граждане СССР» и тому подобных организаций, которые не признают распада единой державы и пытаются жить по законам несуществующего ныне государства.

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А всё завертелось после того как «блогеры» и активисты «оппозиции», обосновавшиеся в Киеве, стали 30 марта активно размещать ролики о «сепаратистах» из Северного Казахстана и требовать от властей их немедленного ареста. В этот же день через несколько часов неожиданно заговорили о «мятежниках» и государственные СМИ, на которые сразу же отреагировали органы прокуратуры, полиции и Комитета Национальной Безопасности (КНБ).

Местный департамент полиции молниеносно отрапортовал о регистрации уголовного производства и начале следственно-оперативных мероприятий, а следом подключился и КНБ, который отчитался о проведенных обысках и действиях по подозрению в совершении гражданами опасного преступления по статье 180 части 2 УК («Пропаганда сепаратизма в группе лиц с использованием СМИ») по факту размещения в социальных сетях видеоролика о создании «Народного совета трудящихся города Петропавловск».

Фрагмент зачитывания декларации “Народного совета Петропавловска”

Всё же «преступление» собравшихся нескольких десятков жителей Северо-Казахстанской области состояло в том, что в своей декларации о восстановления «Народного совета», они назвали Республику Казахстан «корпорацией» и что проживают отныне на территории Казахской ССР. «Советские» граждане даже успели распространить опровержение на обвинение в сепаратизме их со стороны национал-либералов, проживающих в «незалежной».

«Эти лгуны назвали нас сепаратистами, несмотря на то, что в последнем абзаце Декларации Народного Совета города Петропавловска Северо-Казахстанской области говорим: «Мы, Мужчины и Женщины, Трудящиеся, вольный и свободный Народ, проявляя своё Самоуправление и Самодержавие, свою Самостоятельность, Независимость и Суверенитет от национальной Корпорации «РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН», оглашаем о неизбежности сохранения всеобщего, неделимого Народного достояния, о неизменности Гражданских, имущественных прав на своей Родной Земле, о непоколебимой, территориальной целостности Суверенной Казахской ССР и возрождаем Народный Совет Трудящихся города Петропавловска Северо-Казахстанской области», – написали участники группы в своём телеграмм-канале.

Как видим ни о каком отделении Северо-Казахстанской области от современного Казахстана или от «суверенной Казахской ССР» в их речах не звучало, а говорилось о непризнании нынешнего строя и неповиновении существующей власти.

Однако на самом верху решили раскрутить это дело, представив его в качестве доказательства именно наличия угрозы «сепаратизма» на территории РК, мобилизовав всех профессиональных нациков с целью создания атмосферы страха и разжигания межнациональной вражды.

Естественно, что в качестве главного виновника в появлении подобной группы в выступлениях контролируемых националистов и национал-либералов, представляется соседняя Россия, а её «пятой колонной» местное русское и русскоязычное население.

То есть, следует ожидать сейчас за такой истеричной информационной кампанией и настоящих репрессий, направленных на подавление сторонников интеграции и всех недовольных, в том числе социально-протестных групп, рабочих активистов и адептов левых взглядов, которых автоматических могут записать в «сепаратисты».

Очевидно уже сейчас, что это явная провокация с участием казахстанских спецслужб и по заказу первых лиц в правящей этнократии. Ведь появились данные сторонники Казахской ССР в феврале, а собрание «Народного Совета города Петропавловска», где было зачитана декларация, состоялось еще 19 марта, местная же газета опубликовала об этом 23 марта, а «оппозиционеры» из Киева вдруг заговорили об этом аж 30 марта, в один и тот же день, как и появились материалы в государственных СМИ.

Данная синхронность показывает, на чьём реальном содержании находятся эти «блогеры» и «оппозиционеры», которые одновременно с властями начали эту информационную кампанию. При этом провластные издания по команде начинают об этом говорить, как раз за два дня до введения правительством Казахстана специального онлайн-инструмента, дающего возможность контролировать передвижение масс реэкспортируемой продукции в режиме реального времени с целью изоляции России.

То есть, вместе с арестом имущества Роскосмоса на Байконуре по решению суда Международного финансового центра «Астана», действующего по английскому законодательству и с британскими судьями, данный арест и будущий громкий процесс над участниками «Народного Совета Трудящихся» в Петропавловске призван продемонстрировать заокеанским хозяевам, что указания приезжавшего Энтони Блинкена выполняются в строгости по договорённости.

Более того, этим раздувается и тема угрозы для «территориальной целостности» РК со стороны РФ, которая сейчас обязательно найдёт своё отражение не только в блогах закордонных нациков, но и в западных СМИ. Соответственно, это даёт правящей элите повод и обоснование в глазах собственного населения ускорению процесса геополитического разворота республики от Москвы.

Параллельно данной волной отвлекается общественное мнение и в особенности сознание этнических казахов от реальной тяжелой социально-экономической ситуации в стране, так как на фоне высокой инфляции, роста коммунальных тарифов и массовой безработицы во многих регионах начинаются крупные забастовки и акции протеста. Уже мало кто верит в низах в сказки о «Новом Казахстане», а ненависть к верхам только усиливается.

Протестные же настроения растут, и подобным скандалом скрываются планы правительства по продлению на 25 лет кабального соглашения о разделе продукции и контракта по недропользованию с американскими компаниями Chevron и ExxonMobil на месторождении Тенгиз, а также утаивается информация о том, что на месторождении Кашаган Казахстану принадлежит только 2% добытой нефти, и из страны западными инвесторами и элитой выведены за последний год многие десятки миллиардов долларов.

Всё сложнее становится изображать из себя «союзников» и перед Россией, особенно после утечки новых данных, говорящих об очередных схемах передачи боеприпасов и вооружений ВСУ. Как сообщает телеграм-канал «Сварщики», подобная деятельность, несмотря на введенный официальный мораторий на поставку военной техники в третьи страны, не прекращалась.

«Нам кажется, что первый замминистра иностранных дел Казахстана К.Умаров сильно лукавил, утверждая, что Астана оказывает Киеву только гуманитарную помощь. Казахское государственное предприятие «КАЗСПЕЦЭКСПОРТ» прорабатывает возможность проведения закрытого тендера по продаже избыточного военного имущества для его «утилизации». В список предлагаемого ВВТ входит 446 позиций, включая 27 танков Т-62 и 33 единицы Т-64, 89 единиц БРДМ-2, 37 БТР-60 и 131 гаубицу М-30 122 мм. В закрытом тендере намерены принять участие сербская компания «PRINCIP SPEC» и чешские фирмы «PAMCO» и «CZECHOSLOVAK EXPORT», – отмечают эксперты.

Они также делают выводы, что «в случае победы в тендере исполнитель контракта, предоставив документы о готовности «утилизировать» вооружение и военную технику, намерен вывезти его за пределы Казахстана и сразу передать Киеву». В Астану же будут направленны фиктивные документы, подтверждающие выполнение всех работ по «утилизации» ВВТ.

Так как подобные махинации вскрылись, то для нивелирования возможных последствий со стороны Кремля Акорда (администрация президента РК) и пошла на инсценировку «заговора сепаратистов» в Северо-Казахстанской области, чтобы шантажировать руководство России возможностью усиления русофобии и антироссийских настроений. Таким образом, как бы все русские и русскоязычные становятся коллективным заложником в руках ханской ставки.

В Астане наверно всерьез рассчитывают данным шагом продавить для себя новые уступки и преференции, например, в деле беспрепятственной доставки той же нефти в ФРГ по российским трубопроводам, или бесперебойной доставки чёрного золота по маршруту КТК в Новороссийск, а также получения для себя дешёвого газа и прочих благостей.

При этом они уверены, что Москва никуда не денется, согласится и закроет глаза на провокации и откровенно враждебные действия в ситуации продолжающейся СВО и усиливающихся санкций. Именно данным фактором и объясняется повышение ставок и усиление эскалации со стороны правящей элиты РК, стремящейся нарастить экономические отношения с Западом в момент окончательного сращивания казахстанского капитала с британским и европейским.

Что интересно, но нынешняя команда в Астане не оригинальна и даже повторяется, пытаясь воспроизвести провокацию 1999 года, организованную в Усть-Каменогорске под названием «мятеж Пугачёва». Тогда были арестованы несколько десятков человек во главе Виктором Казимирчуком по кличке Пугачёв, которые якобы планировали свергнуть власть в Восточном Казахстане и создать новую республику «Русская земля».

Виктор Казимирчук, гражданин России, осужденный в 1999 году за попытку переворота в Усть-Каменогорске

Тогда Нурсултан Назарбаев поспешил полететь в Пекин, где также заговорил перед китайскими товарищами об угрозах «территориальной целостности» РК со стороны северного соседа. Затем уже после освобождения из заключения в 2006-м году глава «мятежа» дал интервью российской газете, где назвал произошедшую якобы попытку переворота инсценировкой казахских спецслужб.

Соответственно, видимо, посчитав данный опыт удачным, теперь и Касым-Жомарт Токаев, повторяя политическую эволюцию своего предшественника, стремиться запустить такую же постановку уже в новых условиях. Правда бывший член КПСС забыл изречение классика о том, что история повторяется, но только в виде фарса. Да, к тому же одними и теми же граблями можно себе и лоб расшибить…