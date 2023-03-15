«Толкают на корейский сценарий»: Данилов встревожен публикациями в американских СМИ

Анатолий Лапин.  
15.03.2023 10:37
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, СМИ, США, Украина


Публикации в американских СМИ о том, что Украина якобы обескровлена, ВСУ истощены и контрнаступление находится под вопросом делаются для того, чтобы принудить Киев к переговорам и разделу территории.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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По словам Данилова, западные СМИ неправы, а Украина готовится к наступлению.

«Мы очень внимательно слушали эти газеты и читали их перед 24 февраля, когда они все единогласно нам рассказывали, что будет беда, что у нас не будет возможности держать, они нас уже записывали в ситуацию страны, которая проиграет, задолго. Я могу сказать, что все это не соответствует действительности – на сегодняшний день начинается новый этап.

Я бы очень хотел, чтобы его не поддерживали наши СМИ, потому что то, что они там рассказывают, оно не соответствует действительности от слова совсем», – сказал чиновник.

«Да, есть сложная ситуация, мы уже больше года ведем войну против большой страны – большой по территории, но не по уму, понимаем, что нам будет сложно, мы это понимали с самого начала. Мы благодарим партнеров за поддержку, но сейчас раскачивать ситуацию на территории нашей страны благодаря предоставлению такой информации, которая не соответствует действительности – знаете, это не очень приятная вещь…

Для нас это не новость, я уже месяца два говорю, что предложение по так называемому корейскому варианту будет на повестке дня, и это как раз предложение, к этому идет», – заявил Данилов.

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