«Торопиться не будут»: курский набег Россия обернёт в свою пользу – Чаплыга
Набег ВСУ на Курскую область в конечном итоге обернулся для глобального Юга обычной «украинской агрессией».
Об этом в эфире видеоблога пропагандиста Александра Шелеста заявил бежавший из Украины политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«А русским выгодно сейчас выдавить нас из Курской области? Я не уверен. Они решают внутренние проблемы с фрондой, которая повсплывала. Они решают проблему внутренней мобилизации.
Третье –они смещают акцент из того, что Россия агрессор, на то, что это конфликт сторон. С точки зрения третьих стран. И получается уже не в одностороннем порядке «Украина – жертва, а русские – агрессор».
А пока хотя бы один солдат там, они будут рассказывать Глобальному Югу и всем остальным, что Украина – агрессор», – сказал Чаплыга.
«Так что им не выгодно выдавливать. Более того, всё равно там будет применяться американское оружие, и они будут это дело раскручивать. Поэтому, я не думаю, что русским сейчас реально выгодно выдавить, и зайти к нам», – добавил политолог.
Спасибо!
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