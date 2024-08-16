«Торопиться не будут»: курский набег Россия обернёт в свою пользу – Чаплыга

Вадим Москаленко.  
16.08.2024 20:49
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Курск, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Набег ВСУ на Курскую область в конечном итоге обернулся для глобального Юга обычной «украинской агрессией».

Об этом в эфире видеоблога пропагандиста Александра Шелеста заявил бежавший из Украины политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Набег ВСУ на Курскую область в конечном итоге обернулся для глобального Юга обычной «украинской...

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«А русским выгодно сейчас выдавить нас из Курской области? Я не уверен. Они решают внутренние проблемы с фрондой, которая повсплывала. Они решают проблему внутренней мобилизации.

Третье –они смещают акцент из того, что Россия агрессор, на то, что это конфликт сторон. С точки зрения третьих стран. И получается уже не в одностороннем порядке «Украина – жертва, а русские – агрессор».

А пока хотя бы один солдат там, они будут рассказывать Глобальному Югу и всем остальным, что Украина – агрессор», – сказал Чаплыга.

«Так что им не выгодно выдавливать. Более того, всё равно там будет применяться американское оружие, и они будут это дело раскручивать. Поэтому, я не думаю, что русским сейчас реально выгодно выдавить, и зайти к нам», – добавил политолог.

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