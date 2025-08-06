Истерика дряхлого «ястреба» в Вашингтоне: Медведев, водка, удар по России с подлодки!

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Президенту США Дональду Трампу не стоило отвечать на задиристые посты в соцсетях зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева и угрожать России передислокацией двух ядерных подводных лодок.

Об этом бывший советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил в интервью «Радио Таймс», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президенту США на стоит на это отвечать. Я не уверен, что кто-то вообще должен отвечать на подобные твитты. Но если отвечать, то это должен быть кто-то из подчиненных президента. Это просто унизительно для его должности», – сказал Болтон.

Он уничижительно отозвался о Медведеве, случайно или намеренно исказив название его должности.

«Дмитрий Медведев, который начал этот разговор, конечно, был президентом России, но всегда подчинялся Владимиру Путину. В последние несколько лет он занимает должность заместителя секретаря [на самом деле председателя] Совета безопасности [РФ], что примерно соответствует должность заместителя советника по нацбезопасности в Великобритании и США. У него нет полномочий принимать какие-либо оперативные решения. И есть много слухов о его отношениях с водкой и кое-чем еще, что заставляет задуматься, насколько он вообще уполномочен делать ядерные угрозы», – уверяет экс-советник Трампа.

Он утверждает, что ядерные подлодки с баллистическими ракетами, оснащенные ядерными двигателями, которые являются основой для так называемого «второго удара Америки», должны постоянно находиться в той части Мирового океана, откуда «можно поразить цели в России, но довольно далеко».