Триумф Мишустина в Госдуме: эксперты и политики уже определились с «новым» премьером

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Премьер министр РФ Михаил Мишустин выступил сегодня в в Госдуме с ежегодным отчетом. Мероприятие теоретически могло носить довольно драматический характер, поскольку в мае после инаугурации президента премьер вместе со всем своим кабинетом отправится в отставку согласно конституции, а обратно его могут и не назначить.

Но депутаты сняли всю интригу, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Они хвалили и Мишустина и его министров, а критиковали только слегка – за мелкие нерешенные вопросы.

Премьер сообщил им, что рост ВВП в России в 2023 году более чем вдвое опережал средний показатель стран с развитой экономикой, несмотря на санкции, и у РФ есть предпосылки для вхождения в топ-4 экономик мира. Несмотря на невиданные санкции, безработица в стране сократилась до 3%, тогда как в Евросоюзе этот показатель выше в два раза, а объём инвестиций увеличился на 10%.

«Россия входит в пятерку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. В начале года сохраняются высокие темпы прироста ВВП, а в Европе динамика недалеко ушла от нуля, а в Германии даже небольшая рецессия. Это и есть цена за санкции», – отметил Мишустин.

Депутаты в ответ хвалил премьера. Дальше всех пошел лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он призвал поблагодарить правительство за работу и долго хлопал с трибуны в гордом одиночестве.

Эксперты не стали отставать от народных избранников и рассыпались в комплиментах Мишустину.

«Речь победная. Санкции заставили правительство вести наконец-то нормальную экономическую политику и вместо ритуальных плясок вокруг тагетирования инфляции заняться производством товаров. И экономика ответила ростом во всём. Весь мир реально в изумлении от успехов экономики России», – написал в своем тг-канале политолог Сергей Марков.

«Знаете, что главное в Отчете? То, что Мишустин и его команда возродили в нас потерянные было скрепы: труд как главная ценность, коллективизм до соборности, водружение на пьедестал материнства и детства (только за 2023 г. за счет семейного капитала 670 тыс семей улучшили жилищные условия), про патернализм и сплоченность», – восхищается экономист Никита Кричевский.

Политтехнолог Евгений Минченко констатировал очевидное: уходить Мишустин никуда не собирается.

«Выглядит не только как отчет, но и как презентация планов на будущее. Образ Наместника-Мага, который по поручению Правителя совершает чудеса. Демонстрация трогательного единения с парламентом и плотной работы, «как никогда прежде», – написал он.

А политолог Марат Баширов даже увидел в Мишустине Преемника.

«Так-то многие сегодня считают, что это смотрины в Госдуме. Кого? Того самого. И Володин себя ведет, как на препати. И фракции говорят и говорят. Интересно. И… ладно воздержусь пока, но отчет премьера явно не дежурный», – подкинул интригу Баширов.