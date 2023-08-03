Турецкий политолог призвал поскорее выполнить требования России по зерновой сделке

Анатолий Лапин.  
03.08.2023 17:19
  (Мск) , Анкара
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Дзен, Зерно, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Турция, Украина


Требования России по условиям зерновой сделки должны быть выполнены. В противном случае, она не состоится, от чего потеряют беднейшие страны мира, а украинская экономика понесет убытки.

Об этом в эфире телеканала RTVI заявил турецкий политолог Соли Озал, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Требования России по условиям зерновой сделки должны быть выполнены. В противном случае, она не...

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По мнению эксперта, обсуждать продление сделки будут на анонсированной встрече президентов Турции и России.

«Если эта встреча не состоится в ближайшее время, зерновой кризис окажет большое влияние на цены в мире, особенно для беднейших стран, а также на способность Украины экспортировать свое зерно, что значительно укрепляет ее валюту. Все это будет поставлено под угрозу. До тех пор я сомневаюсь, что у Турции есть какие-то еще карты, которые можно разыграть.

Предполагаю, что ей придется провести какие-то переговоры, приложить какие-то усилия, чтобы убедить президента Путина вернуться к соглашению. Необходимо, чтобы некоторые из требований России были удовлетворены, если не полностью приняты. И это займет время. Таким образом, чем раньше эта встреча состоится, тем лучше. Я думаю, что Турция могла бы сыграть эту роль, но чем дольше это будет затягиваться, тем меньше будет аргументов, или все и вовсе застынет на месте», – заявил Озал.

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