Турецкий политолог призвал поскорее выполнить требования России по зерновой сделке

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Требования России по условиям зерновой сделки должны быть выполнены. В противном случае, она не состоится, от чего потеряют беднейшие страны мира, а украинская экономика понесет убытки.

Об этом в эфире телеканала RTVI заявил турецкий политолог Соли Озал, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, обсуждать продление сделки будут на анонсированной встрече президентов Турции и России.

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«Если эта встреча не состоится в ближайшее время, зерновой кризис окажет большое влияние на цены в мире, особенно для беднейших стран, а также на способность Украины экспортировать свое зерно, что значительно укрепляет ее валюту. Все это будет поставлено под угрозу. До тех пор я сомневаюсь, что у Турции есть какие-то еще карты, которые можно разыграть. Предполагаю, что ей придется провести какие-то переговоры, приложить какие-то усилия, чтобы убедить президента Путина вернуться к соглашению. Необходимо, чтобы некоторые из требований России были удовлетворены, если не полностью приняты. И это займет время. Таким образом, чем раньше эта встреча состоится, тем лучше. Я думаю, что Турция могла бы сыграть эту роль, но чем дольше это будет затягиваться, тем меньше будет аргументов, или все и вовсе застынет на месте», – заявил Озал.