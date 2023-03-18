«Твоего отца убила Украина». Бандерлоги с коричневыми шароварами ждут мести детей Донбасса

Воспитание детей Донбасса станет серьезной проблемой для самостийной Украины. Скоро бандеровский режим получит тысячи идеологически грамотных и мотивированных противников, стремящихся покончить с украинством.

Такими опасениями в ходе пресс-конференции в Киеве поделилась глава существующей на гранты Запада «Восточной правозащитной группы» Вера Ястребова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«РФ ввела в школах такой обязательный предмет, как «классный час». На протяжении часа специалисты, местные учителя, которые прошли специальную подготовку по утверждённым программам, проводят с детьми политическую агитацию.

Эти уроки являются обязательными, и уделяется очень пристальное внимание к тому, чтобы дети обязательно их посещали. То есть, контекст не на образование, а именно на идеологическое воспитание.

После того, как ребёнок выходит с учебного заведения, чтобы свободного времени у него не было, интересоваться какой-то дополнительной информацией, их обязательно также вовлекают для участия в военно-патриотических клубах.

Это уже такая квинтэссенция милитаризации, обучения практическим навыкам ведения войны, а также идеологическая направленность, то есть формирование образа врага, оттачивать навыки чтобы защищать, как они говорят, Родину, РФ. Детям фактически вкладывают в руки оружие, и дают навыки ведения войны», – сказала Ястребова.