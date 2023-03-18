«Твоего отца убила Украина». Бандерлоги с коричневыми шароварами ждут мести детей Донбасса

Вадим Москаленко.  
18.03.2023 19:47
  (Мск) , Киев
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Дзен, Донбасс, Политика, Украина


Воспитание детей Донбасса станет серьезной проблемой для самостийной Украины. Скоро бандеровский режим получит тысячи идеологически грамотных и мотивированных противников, стремящихся покончить с украинством.

Такими опасениями в ходе пресс-конференции в Киеве поделилась глава существующей на гранты Запада «Восточной правозащитной группы» Вера Ястребова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Воспитание детей Донбасса станет серьезной проблемой для самостийной Украины. Скоро бандеровский режим получит тысячи...

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«РФ ввела в школах такой обязательный предмет, как «классный час». На протяжении часа специалисты, местные учителя, которые прошли специальную подготовку по утверждённым программам, проводят с детьми политическую агитацию.

Эти уроки являются обязательными, и уделяется очень пристальное внимание к тому, чтобы дети обязательно их посещали. То есть, контекст не на образование, а именно на идеологическое воспитание.

После того, как ребёнок выходит с учебного заведения, чтобы свободного времени у него не было, интересоваться какой-то дополнительной информацией, их обязательно также вовлекают для участия в военно-патриотических клубах.

Это уже такая квинтэссенция милитаризации, обучения практическим навыкам ведения войны, а также идеологическая направленность, то есть формирование образа врага, оттачивать навыки чтобы защищать, как они говорят, Родину, РФ. Детям фактически вкладывают в руки оружие, и дают навыки ведения войны», – сказала Ястребова.

Ее особые опасения вызвала мотивация детей, чьи отцы погибли при защите ЛДНР от бандеровцев.

«Мы видим на фото – мальчику вручают награду его отца, боевика, на временно оккупированной территории.

То есть, эти дети имеют определённую привилегию в том смысле, что на них обращается более пристальное внимание. Этих детей фактически со школьной парты вербуют российские оккупационные администрации.

Мы понимаем – если ребёнок слышит это в школе, вне школы на этих военно-патриотичных мероприятиях, где этому мальчику рассказывают, что якобы Украина убила его отца. И РФ цинично уже пытается сформировать будущего солдата, который пойдёт воевать против Украины», – истерила она.

Еще один грантоед и предатель, выходец из Донбасса, заместитель директора «Института стратегических исследований и безопасности» Максим Бутченко отметил, что такие дети могут стать большой проблемой для киевского режима.

«Когда-то война и оккупация закончатся, мы встретимся с такими большими проблемами, что не будем знать, что делать», – фантазировал он, подразумевая, будто конец оккупации будет означать захват Донбасса, а не изгнание бандеровцев из Киева.

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