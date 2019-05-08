У Авакова похвастались «победой» над георгиевскими ленточками

08.05.2019, Киев, Игорь Петров

На массовых мероприятиях, приуроченных к 9 мая, все реже можно увидеть Георгиевскую ленточку.

Об этом на брифинге в Киеве заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк, отвечая на вопрос журналиста, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С каждым годом использование в Украине этого позора кардинально уменьшается. Это совместная заслуга МВД, наших подразделений и гражданского общества, в том числе украинского политикума. В прошлые годы, в 2017-2018 годы, это не носило массового характера, носило локальный, причем с каждым годом это идет на снижение. Надеюсь, эта тенденция будет сохраняться и завтра мы или не увидим или если увидим то отреагируем, но в значительно меньшем количестве», – сказал Шкиряк.

Стоит отметить, что в позапршлом году на Украине законодательно закрепили запрет на использование лен. «Публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской (гвардейской) ленты или ее изображение — влечет наложение штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 2550 тысячи гривен — от 32 до 97 долларов по текущему курсу) с конфискацией георгиевской (гвардейской) ленты или предметов, содержащих ее изображения», — говорится в тексте принятого парламентом закона.

2015 году на Украине запретили советскую символику.