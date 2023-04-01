У Данилова истерика: изолировать Россию не получилось

Вадим Москаленко.  
01.04.2023 23:13
  (Мск) , Киев
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Дзен, ООН, Политика, Россия, Украина


Все потуги Украины и её западных хозяев добиться международной изоляции России провалились, и с 2 апреля 2023 года РФ начнёт председательствовать в Совете безопасности ООН.

Об этом в эфире Первого канала заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Все потуги Украины и её западных хозяев добиться международной изоляции России провалились, и с...

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«С завтрашнего дня Россия начинает председательствовать в Совете безопасности ООН. Эта ситуация настолько выходит за границы любой морали, что об этом надо говорить – а в каком мире мы с вами вообще существуем?

Если государство-террорист, которое убивает с 2008 года граждан других стран, которая в 2014 году по указу Путина убила 298 невиновных граждан, и не понесла за это никакой ответственности. С завтрашнего дня будет председательствовать в Совбезе ООН. О чём дальше можно говорить?» – возмутился чиновник.

Данилов пригрозил миру «очень негативными последствиями», если Россия не будет исключена из всех международных институтов.

«Куда вообще катится мир, и как это всё происходит? Это вообще недопустимые вещи. Я не говорю, что у нас ещё есть ПАСЕ, где русские должны быть. Это ж полный нонсенс. Это вообще выходит за любые границы морали, которые должны были бы существовать. И эта двойная мораль даёт очень негативные последствия для развития мира», – истерил бандеровец.

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