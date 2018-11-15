У Лаврова отчитали МИД Германии за «синдром Незнайки»

15.11.2018, Москва, Владимир Гладков

То, что в Берлине обратили внимание на скандальный сайт «Миротворец» – хорошо, плохо то, что лишь по конъюнктурным соображениям.

Об этом во время пресс-конференции заявила официальный представитель МИД ДНР Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Германии наконец сказали, что что-то не в порядке с этим сайтом («Миротворец» – ред.), и неплохо было бы, чтобы он больше не работал. Всё это мы услышали из Берлина только после того, как туда попал господин Шрёдер», – напомнила представитель МИД.

При этом Захарова отметила, что сложившаяся ситуация ей очень напоминает сценку из детской литературы, когда Незнайка нарисовал своих друзей. По сюжету, всем, кто пришёл на выставку, очень нравились портреты других, но когда они сталкивались с собственным изображением, то требовали его убрать, потому что, якобы, плохо там получились.

«С сайтом «Миротворец» всё было прекрасно, с точки зрения западных государств, он существует не первый год. Как только туда попадают политические, общественные деятели, журналисты, представители стран, которые ещё вчера очень поддерживали эту структуру, тут же мы слышим ровно противоположную реакцию», – подчеркнула она.

«Рады ли мы что Берлин высказался на этот счёт? Да, рады. Рады ли мы что сделали это в Берлине по конъюнктурным соображениям? Нет, не рады. Всё-таки в каких-то случаях принципы должны брать вверх над конъюнктурой», – резюмировала Мария Захарова.