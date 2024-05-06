У ВСУ обнаружились признаки кризиса фронта, – полковник Стариков

Анатолий Лапин.  
06.05.2024 16:07
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


На Покровском направлении у ВСУ появились признаки кризиса фронта.

Об этом в эфире видеоблога пропагандиста Александра Шелеста заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На Покровском направлении у ВСУ появились признаки кризиса фронта. Об этом в эфире видеоблога...

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По словам Старикова, российская армия действует по военной науке, выявляя слабые места ВСУ.

«В настоящее время противник никаких еще крупных наступательных действий не проводит. Он все проводит в рамках позиционной войны и эти все продвижения в рамках именно как учит военная наука. Что он сделал? Операцию «качели», стратегия, я об этом уже говорил – вот она начала приносить результат. По Очеретино получилось, – кто-то говорит Очеретинский прорыв, это неправильно. В принципе, нашел слабое место, прошли, мы, слава Богу, была дана была команда на плановый отход, начали отходить, и определенные есть укрепрайоны, на север если брать, и никто в котел не попал, хотя они хотели взять в котел между Очеретино и Бердычами пытались закрыть.

Но реально что происходит – на этом участке фронта, называем его Покровское направление, появились признаки кризиса фронта. Это еще не кризис фронта, не прорыв фронта – это признаки. И сейчас Генеральный штаб должен спланировать, а главком утвердить, как мы будем стабилизировать фронт на этом театре военных действий», – заявил Стариков.

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