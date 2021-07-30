У Запада больше нет большого влияния внутри России

30.07.2021, Москва, Олег Кравцов

В ближайшие месяцы Соединенные Штаты не планируют активных антироссийских действий.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил политолог Павел Санин.

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По его словам, российская оппозиция сейчас не станет раскачивать ситуацию в стране, учитывая летнюю спячку.

«Если что-то и планируется, то уже ближе к выборам, на сентябрь», – считает эксперт.

Он полагает также, что выжидательную позицию занял и Запад, где смотрят, как будут разыгрываться российские сценарии и каких новых игроков вынесет осенняя волна выборов.

«Они готовы поддержать протесты, если их кто-то в России сможет поднять накануне и после голосования. Готовы не признавать итоги выборов. Даже ввести новые санкции. Но никаких более активных действий во внутренней российской политике, да и во внешней, судя по всему, в ближайшие месяцы не планируют. Американцы расставили красные флажки для Москвы, Москва отреагировала. На этом все. Большого влияния внутри России у них сейчас точно нет», – резюмировал Санин.