У Зеленского снова отказались от мира и выбрали войну до конца

Анатолий Лапин.  
30.05.2023 10:57
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина


Украина не закончит войну, пока ее войска не выйдут на границу, доставшуюся ей после развала Советского Союза.

Об этом в эфире финансируемого Госдепартаментом США ресурса «Радио Свобода» заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не закончит войну, пока ее войска не выйдут на границу, доставшуюся ей после...

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По мнению Ермака, Украина будет обеспечивать новую систему безопасности в Европе, а компромиссов с Россией не будет.

«Окончание войны для Украины – это возвращение нашей территориальной целостности в формате международно определенных границ, с этим не будет никаких компромиссов с нашей стороны. Это абсолютно цветущая, современная, восстановленная Украина, лучшая в мире. Которая будет в абсолютно партнерских, дружественных отношениях со всеми, кто сегодня встал с нами плечом к плечу», – сказал чиновник.

«Безусловно, мы считаем, что Украина будет центром, который будет обеспечивать новую систему безопасности в Европе, будет очень важным элементом новой структуры мира, которая будет объединять Европу, глобальный Юг и все остальные континенты», – заявил Ермак.

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