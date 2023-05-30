У Зеленского снова отказались от мира и выбрали войну до конца

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Украина не закончит войну, пока ее войска не выйдут на границу, доставшуюся ей после развала Советского Союза.

Об этом в эфире финансируемого Госдепартаментом США ресурса «Радио Свобода» заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Ермака, Украина будет обеспечивать новую систему безопасности в Европе, а компромиссов с Россией не будет.

«Окончание войны для Украины – это возвращение нашей территориальной целостности в формате международно определенных границ, с этим не будет никаких компромиссов с нашей стороны. Это абсолютно цветущая, современная, восстановленная Украина, лучшая в мире. Которая будет в абсолютно партнерских, дружественных отношениях со всеми, кто сегодня встал с нами плечом к плечу», – сказал чиновник.

«Безусловно, мы считаем, что Украина будет центром, который будет обеспечивать новую систему безопасности в Европе, будет очень важным элементом новой структуры мира, которая будет объединять Европу, глобальный Юг и все остальные континенты», – заявил Ермак.