У Зеленского высмеяли Россию за слабую реакцию в ответ на удары по ее территории

13.12.2022  13:00 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украина не будет слушать никакие предостережения Запада по поводу ударов по территории России, потому что сама Россия не отвечает на это жестко.

Об этом в эфире видеоблога эмигрировавшего из РФ бывшего адвоката Марка Фейгина заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не будет слушать никакие предостережения Запада по поводу ударов по территории России, потому...

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Арестович похвастался, что за серию терактов и ударов по военной инфраструктуре РФ Украина получила лишь слова и никак не была наказана. Поэтому, уверен советник президентского офиса, ничего не последует в случае попытки ВСУ прорваться к Крыму, несмотря на то, что американская пресса призывает воздержаться от этого.

«По Крыму они не будут наносить ядерный удар. В глубине Украины – ну, да, где-то они ударят, и что? Мы остановимся? Нет. Смысл? А последствия будут колоссальные.

Поэтому, как бы кому не хотелось на Западе, а такие силы есть, запугать нас ядерным апокалипсисом, чтобы мы не освобождали свою территорию по состоянию на август 91-го года, не выйдет, мы не испугаемся. Мы неоднократно это заявляли, заявляли и будем заявлять – не выйдет, можете хоть десять «Вашингтон пост», хоть сотню статей опубликовать на тему «Ай-яй-яй, Путин может применить в крайнем случае».

Ну сколько риторики было после Крымского моста, после внезапного курения в разных местах, после крейсера «Москва» сколько было, и что, и где, и чего? Ничего», – заявил Арестович.

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