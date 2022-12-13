У Зеленского высмеяли Россию за слабую реакцию в ответ на удары по ее территории

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Украина не будет слушать никакие предостережения Запада по поводу ударов по территории России, потому что сама Россия не отвечает на это жестко.

Об этом в эфире видеоблога эмигрировавшего из РФ бывшего адвоката Марка Фейгина заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Арестович похвастался, что за серию терактов и ударов по военной инфраструктуре РФ Украина получила лишь слова и никак не была наказана. Поэтому, уверен советник президентского офиса, ничего не последует в случае попытки ВСУ прорваться к Крыму, несмотря на то, что американская пресса призывает воздержаться от этого.

«По Крыму они не будут наносить ядерный удар. В глубине Украины – ну, да, где-то они ударят, и что? Мы остановимся? Нет. Смысл? А последствия будут колоссальные. Поэтому, как бы кому не хотелось на Западе, а такие силы есть, запугать нас ядерным апокалипсисом, чтобы мы не освобождали свою территорию по состоянию на август 91-го года, не выйдет, мы не испугаемся. Мы неоднократно это заявляли, заявляли и будем заявлять – не выйдет, можете хоть десять «Вашингтон пост», хоть сотню статей опубликовать на тему «Ай-яй-яй, Путин может применить в крайнем случае». Ну сколько риторики было после Крымского моста, после внезапного курения в разных местах, после крейсера «Москва» сколько было, и что, и где, и чего? Ничего», – заявил Арестович.