Участницу Pussy Riot арестовали за тягу к публикации свастики

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Ранее сидевшая за хулиганство участница скандальной группы либеральных акционистов Pussy Riot Мария Алехина арестована на 15 суток. Тверской районный суд Москвы избрал ей такое наказание за публичную демонстрацию нацистской символики.

Об этом сама Алехина написала в своем «интстаграме», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас я выйду из дома, меня задержат, увезут в отдел полиции и дадут 15 суток. За что? А ни за что. За пост с Лукашенко 2015 года», – написала Алехина.

В сентябре Алехину приговорили к году ограничения свободы за призывы к массовым акциям протеста в поддержку блогера-уголовника Алексея Навального. Она утверждает, что ее приговор потеряли в суде, и он не вступил в законную силу.

«Так вот, пока мой уголовный срок не может вступить в силу – менты решили накинуть мне ещё арестных суток за шестилетней давности пост с Лукашенко, окружённого свастонами. Думаю, о том, что Лукашенко – pure фашист, после прошлого года уже никто не сомневается. Верим, можем, переможем!», – попыталась написать по-белорусски Алехина, но вышло по-украински.

В 2012 году Алехина вместе с Надеждой Толоконниковой и Екатериной Самуцевич была осуждена за хулиганство. Акционистки устроили кощунственный концерт на алтаре Храма Христа Спасителя. Алехина отсидела два года в колонии.

В октябре прошлого года Алехина с товарками вывесили радужные флаги ЛБТ в Москве на зданиях ФСБ, администрации президента, Верховного суда, ОВД Басманный и Министерства культуры РФ.