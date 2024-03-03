Удар рублём оказался эффективным: Закрываются редакции, лившие грязь на Россию

Свежий закон о запрете на размещение рекламы в СМИ-иноагентах привел к проблемам ряда оппозиционных проектов. Главред издания «Редакция» иноагент Алексей Пивоваров объявил о сокращении персонала и о передаче тг-канала, дублировавшего СМИ, другой команде, которая произведет его ребрендинг.

«Я просто не могу больше платить людям зарплату. Не буду скрывать, для меня это сложные и болезненные изменения», – написал Пивоваров и попросил аудиторию о донатах.

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Через какое-то время он сообщил, что проект «Контекст», выходивший в рамках «Редакции», становится самостоятельным. Понятно, что через него теперь будет проходить большая часть рекламы

«Я остался на YouTube-канале «Редакция» практически в гордом одиночестве — и буду делать то, на что мне хватит средств», – написал Пивоваров и снова попросил о донатах.

Партия «Новые люди» намерена ходатайствовать о снятии с «Редакции» статуса иноагента. Об этом сообщил политолог Илья Гращенков, обслуживающий данную партию.

«Канал был эталоном нормальности, всегда объективно освещал все актуальные события. Насколько я понимаю, сегодня самый простой способ выправить ситуацию – это принять решение об исключении автора программы из данного списка. Справедливость еще могла бы возобладать. Исключение из списков иностранных агентов – было бы самым простым решением», – написал Гращенков в своем тг-канале.

Однако у других иноагентов защитников в Госдуме не нашлось. О приостановке работы своего ютуб-канала заявила журналистка Екатерина Гордеева.

«В связи с принятием закона о запрете рекламы у иноагентов, мы больше не сможем работать как прежде. Еще до принятия этого закона анонимные «доброжелатели» активно запугивали наших рекламодателей. Но теперь реклама у нас — преступление. В общем, мы приостанавливаем работу. Нам очень непросто говорить вам, нашим зрителям, что мы — всё. Конечно, мы будем искать выход. Но пока так», – написала она.

Примечательно, что о финансовых проблемах заявляют не только иноагенты, проживающие в России, но и сбежавшие за рубеж. Например Максим Кац.

«Нам выжить тоже будет непросто. Мы подсчитали наши потери и обнаружили, что недополучим около 34 тысяч долларов в месяц. И это при хорошем стечении обстоятельств. Прибыль в последние месяцы у нас и так была небольшая. Канал работает примерно в ноль. Но даже если вообще отказаться от прибыли и работать только в ноль, даже так нам придется сокращать редакцию примерно на треть. Это значит, что нам придется закрывать сложные проекты и, возможно, выходить через день, а не каждый день. Мы не закроемся, но пострадаем», – пожаловался Кац в своем видеоблоге.

Пострадает и супер успешный финансово блогер Юрий Дудь. Он лишится до 70% всех своих рекламных доходов. Среди российских заказчиков рекламы у Дудя на YouTube в 2023 были: сервис поиска специалистов «Профи.ру», цветочная фирма «FlowWOW», онлайн-университет SkyPro и курсы «Синхронизация», маркетплейс с доставкой из-за рубежа USmall. Головная компания Aviasales находится в Гонконге, но у нее есть юрлица в РФ. Сервис покупает наружную рекламу в Москве и в Яндекс Директе в товарных количествах.

«Я давно говорил, что этих тварей надо душить деньгами. Ещё бы за донаты от граждан рисовать небо в клетку — было бы замечательно. И вычислить «редакцию», которую Кац там сократить собрался», – призывает корреспондент RT Константин Придыбайло.

«Паблики с миллионной аудиторией, набранной большинством иноагентов благодаря мельканию на федеральных каналах, перестанут приносить им доход. Зато сохранится приятная, хоть и не монетизируемая возможность, по-прежнему считать себя лидерами мнений. Подозреваю, что многие иноагенты теперь кусают локти, и в душе не считают, что быть иноагенстом – это привилегированная возможность оказаться в компании «порядочных людей». Что ж, теперь все то же самое, но без российских денег», – констатирует член Совета по правам человека Марина Ахмедова.

Депутат Госдумы Андрей Луговой призывает и дальше ужесточать законодательство.

«Так, чтобы особо рьяных можно было привлекать не только по 275 статье УК РФ – за госизмену, шпионаж и оказание помощи иностранным государствам, но и по «террористическим» статьям. И в правильности пути убеждаешься, когда, например, слышишь речи предателей, из-за бугра вещающих о разделе России», – написал Луговой.

«Реклама в ютубе висит пожизненно. Как будет эту правовую задачку решать СК РФ и энергичные интернет-предприниматели, которые по-прежнему верят во всепобеждающую силу маркетинга?» – задается вопросом публицист Сергей Мардан.

Либералы не были бы либералами, если бы не переругались между собой.

Иноагент, лидер организаци «Русь сидящая» Ольга Романова обвинила в принятии закона гражданку Израиля Ксению Собчак.

«А лично у меня такое ощущение, что новый закон про рекламу у иноагентов написан специально под Собчак. Все умрут, а она останется. Как единственное место, куда можно нести рекламные деньги. Толково придумано», – написала она.

Собчак не заставила ждать с ответом и как обычно не поскупилась на обсценную лексику.

«Господи, как же вы за…али, ябеды. Пивоваров (к сожалению, иноагент) — мой друг. Я сама без пяти минут иноагент, но надо же обязательно доносик настрочить, да?», – написала Собчак.

Блогер и журналист Вадим Манукян считает, что рекламные контракты иноагентов легко перехватят патриотические СМИ.

«Рекламный рынок не терпит пустоты. Популярные лидеры мнений, которые позитивно высказывались об СВО, наверняка в ближайшее время станут новыми амбассадорами различных брендов. Кстати, уже появилось немало популярных блогеров на ТВ, которых раньше не было видно на экранах, они тоже с легкостью смогут подхватить рекламные контракты. Тот же SHAMAN сейчас в тренде, узнаваем. Думаю, что если ему предложат поучаствовать в рекламе шампуня, то это будет сильный ход», — заявил Манукян интернет-изданию «Подмосковье сегодня».