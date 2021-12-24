«Угрожали взорвать зал и запретили выступать в Крыму» – «Кролики» о давлении националистов

Новости Украины

Украинские руководители спокойно продают в Крыму свои товары, но при этом запрещают артистам выступать на территории полуострова, хоть и кричат на каждом углу «Крым – это Украина».

Об этом в эфире телеканала «UkrLive» заявил популярный украинский артист, участник известного дуэта «Кролики» Владимир Данилец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Данильца, дуэт часто обвиняют в пророссийскости и срывают концерты, напрямую угрожая их организаторам физической расправой.

«Смотрите, город, допустим, население 500 тысяч. Миллионник даже. Вот, у нас концерт, объявили концерты. 16 концертов за месяц были проданы билеты. Приходят два человека к директору клуба или к мэру города, говорят: «У вас тут должны «Кролики» выступать, а мы слышали, что у вас внуки есть, они живы-здоровы. Пока что бегают и ножки у них бегают, и ручки. Так, может быть, вы отмените концерт?»… Два человека. И приходится отменять. Потому что люди нам звонят и говорят: «Нам страшно проводить концерты, нас уже предупредили, что или нам что-то поломают или нашим детям, или внукам». И приходится людям отказываться от проведения концертов. Два человека из пятисот тысяч», – рассказал Данилец.

Артист также рассказал, что националисты угрожали взорвать гранату в зрительном зале в случае, если дуэт не отменит концерт.

«Нам говорят: «Вы выступали в Крыму». Хотя нет подтверждения, мы там действительно не выступали. В последний раз мы выступали в 13-м году, это был июль-август месяц – все. Почему-то, когда мы выступаем, ну не мы, а Лобода Света выступает, Ани Лорак, другие артисты, на них просто ненависть и сыпятся угрозы, фразы «Мы тебя ненавидим», проклятия и так далее. И я ничего не имею в виду, я люблю, когда деньги зарабатывают, все честно и нормально. Но почему нам, артистам, нельзя, а, например, нашему бывшему президенту Петру Алексеевичу можно было спокойно продавать свои торты, свою продукцию в Крыму. Значит, им можно, а мы виноваты во всем. Так вы или закона придерживайтесь и будьте такими, какими хотите, чтобы были ваши друзья и весь народ, или давайте, разрешайте выступать. Тем более, нам говорят: «Крым – це Украина». Хорошо, мы же украинские артисты, давайте мы поедем, выступим, покажем, расскажем, посмешим, пообщаемся. Нам нельзя. Почему нельзя? А другим можно продавать свою продукцию. Причем, нам не просто нельзя, а делается, можно сказать, преступление. Я не буду сейчас рассказывать, что приходили люди с гранатами на наш концерт, бывало, что мы даже дрались на концертах – это все мы прошли, но концерты состоялись. Только один раз, когда нам сказали: «Вы выходите – мы бросаем гранату». Только в этот раз мы не поехали и не выступали».