Украина дала команду своим «ждунам» в Крыму

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг распространяемую украинскими источниками информацию о готовящейся эвакуации жителей города-героя. Сообщения об этом появились практически сразу, как только губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о готовности эвакуировать местных жителей, которые хотят уехать из города из-за обстрелов.

В доказательство «сетка» украинского ЦИПсО публиковала снимки расклеенных по Севастополю объявлений, призванных посеять панику и дестабилизацию.

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«Это психологическое давление, запугивание тем фактом, что у украинцев есть дальнобойные средства поражения, и они могут ударить по Севастополю – так же, как и по Белгороду. Это элементы информационно-психологического воздействия – посеять панические настроения, неверие в наши возможности, активировать тех же ждунов. Цены преследуются разноплановые», – заявил в эфире «Радио Крым» капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Впрочем, по словам Горбачёва, населению действительно стоит реально оценивать ситуацию и быть готовым к повторению украинских террористических обстрелов.

Военный подчеркнул, что обстрелы тыловых районов и приграничных с Украиной регионов ведут профессионалы, а не затаившиеся в тылу «ждуны».

«Подобного рода террористические акты, диверсии не осуществляются ждунами. Всё-таки наши соответствующие службы работают, и на этапе подготовки это дело было бы вскрыто. Что касается дальности и объектов, которые попадают под атаки, мы можем вспомнить, как в самом начале СВО противник атаковал наш аэродром в Энгельсе, где базируются бомбардировщики. Причём эти атаки были не единожды, во Пскове была нашего аэродрома, в других областях. Атаки идут во всей прифронтовой полосе»,- отметил эксперт.

Он напомнил, что периодически дроны залетают и в Подмосковье, их сбивают даже над Москвой, американские высокопоставленные политики уже открыто заявляют, что ограничения на применение американского оружия сняты. И Украина даже не пытается что-то скрывать, теперь, когда СВО переходит в новую стадию, Киев тем более намерен сражаться «до последнего украинца».

«Германия заявила о готовности передать ракеты Taurus. У них очень широкий диапазон поражения. Далеко ходить не нужно – в Белгороде ракетный удар был нанесен по огромной площади в центре города, где кроме административных и публичных зданий ничего абсолютно нет. Они туда ударили, и подобного рода вещи будут происходить в дальнейшем и не только в Белгороде», – считает Горбачёв.