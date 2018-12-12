12.12.2018, Киев,   Галина Шершнева
 
Крым, Россия, Экономика
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Украина готовит отдельный пакет санкций против крупного завода в Крыму

Украинское «министерство по вопросам временно оккупированных территорий» готовит новый санкционный список против крымских предприятий.

Об этом в эфире эмигрировавшей из Крыма телекомпании «Черноморская» заявил первый замминистра Украины «по вопросам временно оккупированных территорий» Юсуф Куркчи, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наше министерство разработало несколько распоряжений кабинета министров, которые сейчас на рассмотрении в соответствии с регламентом. В этот проект мы включили физических и юридических лиц, работавших на строительстве моста. Мы собирали данные из открытых источников, а потом верифицировали. Наше министерство рекордсмен в правительстве по количеству разработанных актов, касающихся оккупированного Крыма», – похвастался Куркчи.

Отдельный пакет санкций будут связан с симферопольским заводом «Фиолент» – крупнейшим производителем электроинструмента в Восточной Европе.

«Мы отслеживаем все поставки на этот завод, потому что он является исполнителем заказов Рособоронпрома. Отслеживаем поставщиков на этот завод и юрлиц, которые занимаются реализацией продукции. По заводу «Фиолент» будет отдельный кейс санкций. В него будут включены не только завод и его руководство, но и все партнеры, которые с ним работают», – сказал Куркчи.

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