Украина использовала новые ракеты для удара по Севастополю – эксперт

Во время недавней атаки по Севастополю Украина применяла ранее не использовавшийся тип ракет. Речь идет либо о модифицированных британских Storm Shadow, либо об американских ATACMS, передача которых не была обнародована.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт Василий Фатигаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что важно понимать – чем нанесен удар? По некоторым данным, как нам рассказали вчера, ссылаясь на SkyNews, а у SkyNews какие-то источники на Западе и на Украине, что удар был нанесен авиацией, которая запустила ракеты Storm Shadow. Здесь у меня возникает ряд вопросов. Во-первых, украинская авиация не входит в зону действия нашего ПВО – это совершенно точно. Ракета Storm Shadow, по заявленным характеристикам, летает до 230 километров. Либо это какие-то ракеты перепрошитые, Storm Shadow, и нам об этом ничего не известно, стали поставлять более дальнего действия, либо это, все-таки, ATACMS, которые на Украину, все-таки, поставлены. Разговоры о том, что есть «добро» на передачу этих ракет, ведутся и мы с вами знаем, что это в стиле НАТО – сначала поставить и уже идет применение, а потом они говорят: «Поставили». Поэтому я подозреваю, имею основания подозревать, что это были удары новыми дальнобойными ракетами. Ракеты явно более дальнобойные, чем применялись ранее», – отметил он.

«Для тех, кто не знает географию, я могу сказать, что Севастополь – это юг Крымского полуострова, и туда дострелить гораздо сложнее, чем до Джанкоя, до Чонгарского моста. Это расстояние критически важно, это другие ракеты. Это нам говорит, что у нас в зоне поражения ряд городов России теперь, которые ранее в зоне поражения не были. Это опасно, Курская АЭС, например. А мы знаем, что эти отморозки с радостью бьют по ядерным объектам», – заключил Фатигаров.