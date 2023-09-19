Украина использовала новые ракеты для удара по Севастополю – эксперт

Анатолий Лапин.  
19.09.2023 17:15
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Запад, Крым, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Скандал, США, Сюжет дня, Терроризм, Украина


Во время недавней атаки по Севастополю Украина применяла ранее не использовавшийся тип ракет. Речь идет либо о модифицированных британских Storm Shadow, либо об американских ATACMS, передача которых не была обнародована.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт Василий Фатигаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Во время недавней атаки по Севастополю Украина применяла ранее не использовавшийся тип ракет. Речь...

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«Что важно понимать – чем нанесен удар? По некоторым данным, как нам рассказали вчера, ссылаясь на SkyNews, а у SkyNews какие-то источники на Западе и на Украине, что удар был нанесен авиацией, которая запустила ракеты Storm Shadow. Здесь у меня возникает ряд вопросов.

Во-первых, украинская авиация не входит в зону действия нашего ПВО – это совершенно точно. Ракета Storm Shadow, по заявленным характеристикам, летает до 230 километров. Либо это какие-то ракеты перепрошитые, Storm Shadow, и нам об этом ничего не известно, стали поставлять более дальнего действия, либо это, все-таки, ATACMS, которые на Украину, все-таки, поставлены.

Разговоры о том, что есть «добро» на передачу этих ракет, ведутся и мы с вами знаем, что это в стиле НАТО – сначала поставить и уже идет применение, а потом они говорят: «Поставили». Поэтому я подозреваю, имею основания подозревать, что это были удары новыми дальнобойными ракетами. Ракеты явно более дальнобойные, чем применялись ранее», – отметил он.

«Для тех, кто не знает географию, я могу сказать, что Севастополь – это юг Крымского полуострова, и туда дострелить гораздо сложнее, чем до Джанкоя, до Чонгарского моста. Это расстояние критически важно, это другие ракеты. Это нам говорит, что у нас в зоне поражения ряд городов России теперь, которые ранее в зоне поражения не были. Это опасно, Курская АЭС, например. А мы знаем, что эти отморозки с радостью бьют по ядерным объектам», – заключил Фатигаров.

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