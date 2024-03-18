Украина не имеет ресурсов на «освоение Крыма» – киевский миллионер

Анатолий Лапин.  
18.03.2024 11:58
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Крым, Россия, Украина


Украина может наносить периодические удары по Крыму, но это не приведет к изменению положения дел. Войска туда свои Киев не может.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил беглый украинский миллионер Геннадий Балашов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина может наносить периодические удары по Крыму, но это не приведет к изменению положения...

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«Когда распространяется такая ересь, то надо подумать. Хорошо, мы хорошо закрепились, враг не может пройти по границе, мы двинули на Крым – и что? Мы реально туда можем войска ввести?», – сказал миллионер.

«Мы можем стрелять по Крыму, но надо не забывать – мы же, все-таки, считаем Крым своей территорией, то есть это де-факто стрелять по своим людям, по своим гражданам. Любви от этого не добавится, сил экономических у Украины на освоение Крыма нет. Он все равно будет в таком подвешенном состоянии еще, наверное, десятилетия», – заявил Балашов.

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