Украина не сможет вернуть все потерянные территории – Фукуяма

Война на Украине может продлиться еще очень длительное время.

Об этом в эфире финансируемого Госдепартаментом США ресурса «Радио Свобода» заявил известный американский политолог Френсис Фукуяма, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

При этом, по мнению Фукуямы, решение о том, что дальше делать с конфликтом, должна принять сама Украина.

«Я считаю, что единственный путь, при котором Россия может уйти с оккупированных ею территорий – только через победу Украины. Мы все на это надеемся. Вопрос, с которым Украина столкнется в будущем, это возможность того, что не все 100 процентов можно будет освободить, и смирение с мыслью, что эта война может длиться еще очень долго.

Но все это спекуляции. Как иностранец я не могу давать совета в этом вопросе, это вопрос, на который сами украинцы должны дать ответ и утвердить решение», – заявил Фукуяма.