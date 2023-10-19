Украина не сможет вернуть все потерянные территории – Фукуяма

Анатолий Лапин.  
19.10.2023 11:36
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Россия, Украина


Война на Украине может продлиться еще очень длительное время.

Об этом в эфире финансируемого Госдепартаментом США ресурса «Радио Свобода» заявил известный американский политолог Френсис Фукуяма, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Война на Украине может продлиться еще очень длительное время. Об этом в эфире финансируемого...

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При этом, по мнению Фукуямы, решение о том, что дальше делать с конфликтом, должна принять сама Украина.

«Я считаю, что единственный путь, при котором Россия может уйти с оккупированных ею территорий – только через победу Украины. Мы все на это надеемся. Вопрос, с которым Украина столкнется в будущем, это возможность того, что не все 100 процентов можно будет освободить, и смирение с мыслью, что эта война может длиться еще очень долго.

Но все это спекуляции. Как иностранец я не могу давать совета в этом вопросе, это вопрос, на который сами украинцы должны дать ответ и утвердить решение», – заявил Фукуяма.

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